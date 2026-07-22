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Po finalo – kritika L. Messi: „Tai buvo šlykštus elgesys“

2026 m. liepos 22 d. 10:26
Lrytas.lt
Argentinos futbolo rinktinei nepavyko apginti pasaulio čempionų titulo. Sekmadienį vykusiame planetos pirmenybių finale argentiniečiai 0:1 nusileido Ispanijai.
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Po finalo akistatos Argentinos rinktinės kapitonas Lionelis Messi sulaukė viešos kritikos. Šį kartą karčių žodžių 39-erių futbolininkui negailėjo žinomas žurnalistas Piersas Morganas.
Jis atkreipė dėmesį į aikštėje vykusį momentą antrajame kėlinyje, kai argentinietis siekė įkalbinti teisėją pašaltinti ispaną Marco Cucurella iš aikštės.
„Tai buvo šlykštus elgesys. Taip, tai tas pats „Šventasis Lionelis“, kuris galimai laikomas geriausiu visų laikų futbolininku, bet finale jo net nesimatė aikštėje.
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Taip pasielgdamas jis parodė, kad jis nėra joks „Šventasis“, jis nėra geras vyrukas. Jis bandė tyčią išvaryti M. Cucurella iš aikštės pačiu begėdiškiausiu ir siaubingiausiu įsivaizduojamu būdu“, – teigė žurnalistas.
Primename, kad L. Messi ragino arbitrą pašalinti ispaną iš aikštės, nes pastarasis kažką replikavo argentiniečiui. Vis dėlto arbitras jokių taisyklių pažeidimų neįžvelgė.
L. Messi finale atliko vos vieną smūgį.
Lionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinėIspanijos vyrų futbolo rinktinė
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