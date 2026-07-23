„Turėti tiek auros turi būti nelegalu“: superžvaigždės trimetis broliukas pakerėjo žiūrovus

Viso čempionato metu mažasis išdaigininkas tirpdė internautų širdis. Keyne'o kelias į populiarumą prasidėjo dar jam būnant dvejų, kai jis buvo gana dažnai matomas L. Yamalio atstovaujamos „Barcelonos“ rungtynėse, tačiau piką jis pasiekė būtent planetos pirmenybėse.
Milijonus peržiūrų ir reakcijų sulaukė mažojo Keyne'o reakcijos rungtynių metu. Trimetis berniukas rodydavo įvairiausias emocijas, o pamatęs ar savo brolį save ekrane dar labiau užsidegdavo.
Panašiai, kaip Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandoje žiūrovų itin mylimas yra Nigelio Williamso-Gosso sūnus Nazas, taip ir Keyne'as tapo ir viena esminių figūrų, į kurias krypo sirgalių dėmesys stebint Ispanijos rinktinę po rungtynių.
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Mažasis Keyne'as ir spardydavo kamuolį su kitais Ispanijos futbolininkais, ir žaisdavo su kitais vaikais.
Prie veiklų su Keyne'u prisijungė ir kiti stadione buvę žmonės.
Laimėjus pasaulio čempionų titulą, Lamine'as Yamalis pasiūlė savo broliukui palaikyti prestižinį nugalėtojų trofėjų. Keyne'as atsisakė, jam buvo neįdomu. Po kiek laiko jis galiausiai taure grožėjosi, bet savaip, vaikiškai.
Po rungtynių buvo kerpamas vartų tinklas, o dalį jo pagriebė ir mažasis Keyne'as. Savo žaismingumu ir lengvumu jis sužavėjo ir stadione buvusius pareigūnus.
Internautų susižavėjimu Keyne'u turbūt geriausiai išreiškė prieš porą dienų patalpintas įrašas, kuriame Keyne'as matomas einantis aikštelėje kartu su Lamine'u Yamaliu.
„Turėti tiek auros, kai tu dar esi su vystyklais, turi būti nelegalu“, – rašė vienas vartotojas.