Dar vienas žingsnis UEFA Konferencijų lygos atrankoje: „Dinamo“ Tbilisyje kaunasi su „Žalgiriu“

Jau pirmojo kėlinio 5 min. Tbilisio ekipa labai grėsmingai atakavo ir po smūgio kamuolys atsitrenkė į vartų skersinį. Tad žalgiriečiai jau mačo pradžioje galėjo atsilikti.
Į Sakartvelą „Žalgiris“ atvyko laimėjęs ketverias rungtynes iš eilės. „Žalgiris“ pirmame UEFA Konferencijų lygos atrankos etape susitvarkė su Juodkalnijos „Petrovac“ klubu bendru rezultatu 5:2.
Tuo tarpu legendinis, 19 kartų šalies čempionu buvęs Sakartvelo klubas „Dinamo“ šiaip ne taip įveikė Liuksemburgo „Mondorf-les Bains“ barjerą – nors išvykoje kartvelai laimėjo 1:0, namie per du kėlinius praleido įvartį ir komandos turėjo žaisti pratęsimą. Jo metu „Dinamo“ nuo 11 metrų žymos pelnė įvartį ir iškovojo kelialapį į kitą etapą.
Praėjusį sezoną „Dinamo“ Sakartvelo čempionate užėmė 4 vietą.
1925 metais įkurtas Tbilisio „Dinamo“ šiai dienai yra tituluočiausias Sakartvelo klubas. SSRS laikais Tbilisio komanda du kartus – 1964 ir 1978 metais – laimėjo futbolo čempionatą, o 1976 ir 1979 metais triumfavo UEFA taurės varžybose.
„Žalgiriui“ ir „Dinamo“ tai bus pirmoji tarpusavio dvikova UEFA turnyruose šiame amžiuje. Pastarąjį kartą abu klubai buvo susitikę Turkijoje, kur 2023 metais sužaidė ikisezonines kontrolines rungtynes, kurios baigėsi 0:0.