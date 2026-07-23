Vilniečiai Tbilisyje stos į kovą prieš S. Mamacašvilio gimtojo miesto „Dinamo“ ekipą. Prieš rungtynes su žurnalistas kalbėjęs kartvelas neslėpė, jog augo būdamas būtent šios ekipos gerbėju.
„Tbilisio „Dinamo“ turi labai didelę istoriją. Kiekvienas vaikas čia augo būdamas „Dinamo“ sirgaliumi. Bet užaugęs žaidžiau už kitą komandą ir nuo tada į juos žiūrėjau, kaip į oponentus“, – atviravo „Žalgirio“ futbolininkas.
Galingais tolimais smūgiais nuolatos varžovus gąsdinantis S. Mamacašvilis džiūgauja, jog burtai Vilniaus komandą suvedė būtent su gimtojo Tbilisio klubu.
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Pasak gynėjo, šioje serijoje kartvelas turės dvi namų rungtynes.
„Jausmas yra nerealus, nes tai yra mano šalis. Jaučiuosi lyg žaisčiau namuose, o ne išvykoje. Kaip komanda esame pilnai pasiruošę laimėti rungtynes. Treneriai puikiai atskleidę, ką varžovai daro gerai ir blogai. Neturėjome daug laiko pasiruošti, bet esame pilnai pasirengę.
Gerbiu visas Sakartvelo komandas, bet nekreipiu dėmesio, jog tai mano gimtosios šalies ekipa, nes man paprasčiausiai reikia atlikti savo darbą“, – teigė S. Mamacašvilis.
Nors žalgirietis ir yra rungtyniavęs Sakartvelo čempionate bei ne kartą žaidęs prieš „Dinamo“ klubą, tačiau tikina, jog po daugybės pokyčių komandoje taip tobulai šios ekipos nebepažįsta.
„Čia yra naujas treneris ir jauni žaidėjai, su kuriais nelabai susidurdavau, kuomet aš žaisdavau čia, – kalbėjo kartvelas. – Su kai kuriais futbolininkais žaidžiau rinktinėje. Bet šiek tiek apie Sakartvelo futbolą žinau.“
Žalgiriečiams Tbilisyje teks priprasti prie dar vieno dalyko – karščio. Sakartvele beveik visą laiką būna maždaug 10 laipsnių karščiau nei Lietuvoje, kas gali pakenkti Vilniaus klubui. Tačiau S. Mamacašvilis į tai moja ranka.
„Nėra jokių pasiteisinimų. Tai yra futbolas. Pasaulio čempionate irgi buvo didelis karštis, bet tai yra dalis futbolo. Tu to negali pakeisti ir negalima čia ieškoti pasiteisinimų. Reikia tiesiog padaryti savo darbą“, – teigė futbolininkas.
Vilniaus „Žalgiris“ iš eilės laimėjo jau keturias rungtynes, o pirmajame atrankos į konferencijų lygą etape prieš „Petrovac“ klubą iš Juodkalnijos neturėjo jokių bėdų.
Tačiau dar neseniai daugelis futbolo gerbėjų Lietuvoje svarstė, kodėl „Žalgiris“ dažniau pralaimi negu laimi. Pasak kartvelo, nors visi žaidėjai ir jautėsi lyg šeimoje, tačiau komanda paprasčiausiai buvo nesusilipdžiusi.
„Esame tarsi didelė šeima. Buvome lyg šeima ir nuo pat pradžių, tačiau kartais viskas nesusiklijuoja nuo pradžių. Pradėjome sezoną blogai, bet dabar žaidžiame gerai ir tikiu, kad viskas tęsis gerai. Galiu teigti, jog dabar esame tikra šeima ir tai mums leidžia laimėti rungtynes“, – kalbėjo kartvelas.
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