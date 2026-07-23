Į Tbilsį atvyko ir keli šimtai „Žalgirio“ gerbėjų, tačiau aktyvieji „Pietų IV“ ir „Žaliai balto Vilniaus“ aistruoliai buvo pasodinti atskirai nuo paprastų sirgalių.
Prieš rungtynes keli aktyvieji „Žalgirio“ aistruoliai teigė, jog puikiai sutaria su „Dinamo“ gerbėjais, su kuriais buvo susitikę ir prieš rungtynes.
O rungtynių metu abiejų ekipų sirgaliai suorganizavo bendrą skanduotę. Tbilsio ekipos fanai šaukė „Lietuva“, o vilniečiai atšaukė šaukdami „Sakartvelas“.
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Visgi vietinės apsaugos ir policijos tokia draugystė nesužavėjo.
Aplink „Pietų IV“ ir „Žaliai baltą Vilnių“ susirinko daugiau apsaugos darbuotojų nei buvo pačių sirgalių.
Tiesa, tokia apsauga vilniečių neišgąsdino ir „Žalgirio“ gerbėjai net ir po praleisto įvarčio savo skanduotėmis buvo girdimi geriau už šeimininkus.
Vilniaus ŽalgirisapsaugaPolicija
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