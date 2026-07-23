„Dinamo“ sėkmingai kontroliavo situaciją nuo pirmųjų minučių ir patys sėkmingiau leisdavosi į greitas atakas už žalgiriečius, o negana to 16-metis Khvicha Kvarachelia brolis Tornikė suko ratus aplink „Žalgirio“ gynybą.
Jau pirmajame kėlinyje šeimininkai naudojosi „Žalgirio“ klaidomis ir Numanas Kurdičius, Leo Santosas bei Nikolozas Ugrekhelidzė pelnė įvarčius.
Antrajame kėlinyje jau vilniečiai dažniau atakavo ir kontroliavo kamuolį, tačiau ir vėl įvarčių nesugebėjo pelnyti, o vis tiek pavojingesnes progas kūrėsi Sakartvelo komanda.
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Dieną prieš rungtynes „Žalgirio“ strategas A. Skerla buvo užtikrintas, kad žino, kaip jo auklėtiniai galės bausti „Dinamo“ klubą. Vilnietis teigė, jog prieš Tbilsį bus galima kurtis kontraatakose.
Deja planas nesuveikė, o po rungtynių treneris paaiškino, kodėl būtent varžovams pavyko kurtis greitas atakas.
„Kamuolio kontrolė buvo gana apylygė, bet mes paprasčiausiai neturėjome momentų išbėgti į greitą puolimą. Ypatingai pirmajame kėlinyje mes per lengvai prarasdavome kamuolį ir gaudavosi atvirkštinė reakcija – jų kontraatakos. Atrodo buvome pasiruošę, bet jie individualiai mums pridarė daug bėdų.
Labiausiai gaila, kad kur jie turėjo tikrai geras progas, įvarčių nepelnė, o praleidome labai silpnus įvarčius. Tuose momentuose tikrai galėjome sužaisti geriau ir rezultatas būtų kitoks“, – teigė A. Skerla.
Sakartvelo ir Paryžiaus „Saint-Germain“ klubo pažiba K. Kvarachelia jau ne pirmus metus yra laikomas vienu geriausių planetos futbolininkus. Tačiau pamačius, kaip prieš „Žalgirį“ žaidžia 16-metis jo brolis Tornikė Kvarachelia galima svarstyti ar ateityje jei bus atsimintas kaip geriausias futbolininkas savo šeimoje.
A. Skerla negailėjo gerų žodžių „Dinamo“ klubo talentui ir jau dabar jaunajam futbolininkui piešia šviesią ateitį.
„Matėme vaizdo įrašus, žinojome jo stipriąsias vietas. Bet tikrai labai stebina koks fiziškumas pas 16-metį. Labai talentingas žaidėjas ir manau čia auga dar viena žvaigždė. Matėme momentus, kuomet jis turi kamuolį. Nebijo, apžaidinėja varžovus, bando. Kartais kamuolius praranda, bet neturi jokios baimės“, – varžovą gyrė A. Skerla.
– Ar tie praleisti įvarčiai – koncentracijos stoka, apie kurią jau kurį laiką kalbate?
– Nesinori dabar kalbėti apie koncentracija. Matėte įvarčius. Dvi standartinės situacijos. Atrodo vartininkas gelbėja, bet mes vėl kažkur suklįstame, pametame varžovus ir jie mums muša lengvus įvarčius. Gaila, nes tai buvo kontroliuojamos situacijos.
– Antrajame kėlinyje žaidimas jau buvo šiek tiek geresnis. Tai suteikia kažkokio pozityvo ar čia buvo rungtynėse, kuriose nereikia ieškoti jo?
– Varžovas išėjo jau šiek tiek aprimo, mes turėjome kamuolį, jį kontroliavome, bet vis tiek sunkiai sekėsi apžaisti varžovus, nors kelias pavojingas progas susikūrėme patys.
– Rūbinėje dabar matėte, kaip reaguoja žaidėjai ir atsižvelgdami į viską, kaip manote, gali pasiekti revanšą reikiamu rezultatu?
– Paprasčiausiai turime rodyti charakterį. Tai kas nutiko pirmajame kėlinyje netenkino nieko. Netiko nei mums, nei sirgaliams. Žinome, kad žaisime namuose, stadionas bus pilnas ir negalime taip žaisti. Norime laimėti tas rungtynes.
Atsakomosios rungtynės liepos 30 d. bus žaidžiamos Vilniuje.