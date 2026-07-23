Po čempionato įvardinti brangiausiai kainuojantys pasaulio futbolininkai

Skelbiama, kad Ispanijos ir Norvegijos rinktinių žaidėjai Laminas Yamalas ir Erlingas Haalandas pagerino pasaulio perėjimų iš klubo į klubą rekordą.
Dabar kiekvieno iš jų kaina siekia 220 mln. eurų. Tiek turėtų sumokėti kiti klubai, jei planyotų perpirkti žaidėjus. Kiekvieno iš jų vertė pasaulio čempionato metu padidėjo 20 mln. eurų.
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Prancūzijos puolėjas Kylianas Mbappe yra trečias brangiausių pasaulio žaidėjų sąraše. Jo rinkos vertė vertinama 200 mln. eurų. Jo vertė taip pat per čempionatą padidėjo 20 mln. eurų.
2026 m. FIFA pasaulio futbolo čempionatas vyko nuo birželio 11 d. iki liepos 19 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje. Pirmą kartą istorijoje turnyre dalyvavo 48 komandos. Pirmenybes laimėjo Ispanija, finale įveikusi Argentiną per pratęsimą 1:0. Vienintelį rungtynių įvartį 106-ąją minutę pelnė saugas Ferranas Torresas.
Erlingas HaalandasLamine'as YamalisIspanijos vyrų futbolo rinktinė
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