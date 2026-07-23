Prieš Vilniaus „Žalgirio“ kovą Sakartvele – filmas apie metus, kai klubas buvo ant išlikimo ribos

Rungtynes ir filmą taip pat kviečiama stebėti ir internetu.
Dokumentiniame filme žiūrovai ras ir klubo sezono užkulisius, ir svarbiausias komandos akimirkas, išbandymus bei sprendimus, kurie tapo lūžio tašku legendinio klubo istorijoje.
Filmas primins legendinio Vilniaus „Žalgirio“ krizę ir tai, kaip prieš metus komandai iš Maltos pralaimėjęs klubas iškrito pirmajame Čempionų lygos atrankos etape.
Aikštėje pasirodžius „Pietų IV“ sirgaliams, kurie apsupo tuometinę „Žalgirio“ klubo vadovę bei trenerį, tapo aišku – vyksta kažkas neįprasto.
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„Aš galvojau, kad tu nesupranti, tu nesigaudai, bet kad ant tiek... Mane nustebino. Išeiti ir 70-čiai žmonių pasakyti, kad jūs visi durniai ir nieko nesuprantate, o aš viena protinga?.. Kas iš to buvo, mes visi pamatėme“, – apie buvusios „Žalgirio“ vadovės Vilmos Venslovaitienės tuometinį akibrokštą aikštėje sakys „Žalgirio“ direktorius Mindaugas Kasperūnas.
Praėjus dar mėnesiui, trenerio Vladimiro Čeburino pasitraukimo jau kurį laiką reikalaujantys Vilniaus klubo aistruoliai į aikštę paleido šūsnį lagaminų. Taip jie pasiuntė aiškią žinią, kad jo laikas čia baigėsi.
Tačiau dar didesnis skandalas tik brendo. Netrukus buvo paviešintas vienos iš klubo dalininkių Eleonoros Kasperūnienės teiginys, kad V. Venslovaitienė, pasinaudodama prieš penkiolika metų pasirašytu dokumentu, be jos žinios perėmė jai priklausiusią klubo dalį.
„Negalėjome taip palikti, kad žmogus rėktų, jog „Žalgiris“ yra jo“, – įvykius prisimins „Pietų IV“ narys Tomaš Petkun.
Šio vakaro filme pamatysime ir tai, kaip pirmasis gelbėti mylimos komandos savais finansais apsiėmė „Žalgirio“ direktorius Mindaugas Kasperūnas.
„Jeigu tu nori, kad žmonės tau padėtų, tai gal ir pats turi truputį sukrutėti. Norėjau parodyti pavyzdį. Čia – „Žalgiris“, čia didžiulė dalis mano gyvenimo“, – dokumentiniame filme sakys jis.
Dokumentinėje juostoje taip pat pamatysime ir tai, kaip klubo gelbėjimo istorijoje atsirado dabartinis klubo prezidentas Andrius Tapinas ir kokią balso žinutę jau netrukus jis įrašė dar vienam svarbiam asmeniui šioje istorijoje – dabartiniam didžiausiam „Žalgirio“ dalininkui Tadui Burgailai.
Dokumentinis filmas „Vilniaus „Žalgiris“. Lūžio metai“ – jau šį vakarą 19.30 val. per TV3, o iškart po to – UEFA Konferencijų lygos atrankos rungtynės. Tbilisio „Dinamo“ – Vilniaus „Žalgiris“.
Vilniaus ŽalgirisUEFA Europos konferencijų lygaTbilisio Dinamo
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