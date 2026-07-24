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„Dinamo“ treneris apgailestavo, kad antrame kėlinyje „Žalgiriui“ dar daugiau neįmušė įvarčių

2026 m. liepos 24 d. 00:08
Lrytas.lt
Vilniaus „Žalgiris“ pirmosiose UEFA Konferencijų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse išvykoje rezultatu 0:3 nusileido Tbilisio „Dinamo“ komandai. Rungtynių baigtį nulėmė nesėkmingai susiklostęs pirmasis kėlinys, per kurį šeimininkai vos per 30 minučių pelnė tris įvarčius.
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Nelemtas sutapimas: kai 2018 metais čia paskutinį kartą Tbilisyje žaidė Lietuvos atstovai – vyrų rinktinė, kontrolinėse rungtynėse su Sakartvelu sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį šeimininkai taip pat pirmavo 3:0.
Antrajame kėlinyje žalgiriečiams pavyko dažniau lankytis prie varžovų vartų. Tolimais smūgiais grasino Danny Lupano, Ivanas Lytvynenko, Jurijus Kendyšas, iš krašto pro šalį mušė Bryanas Teixeira.
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Pora šansų padidinti persvarą turėjo ir šeimininkai – 61 min. po perdavimo iš krašto kamuolys nuo P. Bosančičiaus rikošetu pataikė į virpstą, o 78 min. po varžovų smūgio kamuolį puikiai atmušė V. Šarkauskas.
„Aikštėje buvo ne tik agresyvus, bet ir geras futbolas. Stengėmės tai tęsti ir antrajame kėlinyje.
Deja, antroje mačo dalyje daugiau įvarčių pelnyti nepavyko, bet gerai, kad ir nepraleidome.
Džiaugiuosi, kad legionieriai padeda mums užsitikrinti reikiamą rezultatą. Dėl šios priežasties „Žalgirio“ gynyba negalėjo žaisti tinkamai“, – po įtikinamos pergalės kalbėjo „Dinamo“ treneris Temuras Kecbaja.
Savo laiku jis treniravo tiek Kipro, tiek ir Sakartvelo nacionalines ekipas.
„Ar neatrodžiau patenkintas rezultatu? Neturiu teisės sakyti, kad esu nepatenkintas – vaikinai sužaidė fantastiškas rungtynes, – kalbėjo 58 metų „Dinamo“ treneris. – Šiandien žengėme didelį žingsnį patekimo į trečiąjį ratą link ir šių rungtynių serijos likimo sprendimui.
Tačiau laukia antrosios rungtynės, o Vilniuje – dirbtinė danga. Paprastai tariant, galėjome pelnyti daugiau įvarčių, o varžovas sukūrė pavojingų progų įmušti.
Tad tenka konstatuoti, kad baigėsi tik pirmasis šios serijos kėlinys ir laukiame atsakomųjų rungtynių. Šis rezultatas nereiškia, kad viskas baigta.“
Atsakomosios komandų rungtynės vyks liepos 30 dieną nuo 20 val. Vilniuje, „Žalgirio“ namų stadione.
Tbilisio DinamoVilniaus ŽalgirisUEFA Europos konferencijų lyga

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