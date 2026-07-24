Cristiano Ronaldo priėmė sprendimą dėl savo ateities Portugalijos rinktinėje

Ne vienas užsienio naujienų portalas skelbia, kad 41-erių C. Ronaldo priėmė sprendimą dėl karjeros Portugalijos rinktinėje pabaigos.
Nors po pasibaigusio 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionato pats futbolininkas apie savo ateitį kalbėjo miglotai, „Yahoo Sports“ skelbia, kad C. Ronaldo rugsėjį sužais paskutiniąsias rungtynes už nacionalinę komandą.
Skelbiama, kad paskutinės C. Ronaldo rungtynės atstovaujant Portugalijos rinktinei turėtų būti rugsėjį vyksiantis UEFA Tautų lygos mačas su Velsu.
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Ši akistata bus žaidžiama Portugalijos mieste Lisabonoje.
C. Ronaldo Portugalijos futbolo rinktinei atstovauja nuo 2003 metų. 2016 metais su šia rinktine jis tapo Europos čempionu.