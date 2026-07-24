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Dugną pramušusi Italijos futbolo rinktinė rado naująjį trenerį: postą užims legenda

2026 m. liepos 24 d. 17:16
Lrytas.lt
Kai birželio ir liepos mėnesiais JAV, Kanadoje ir Meksikoje vyko pasaulio futbolo čempionatas, Italijos futbolo rinktinės gerbėjai jau trečią kartą iš eilės viską turėjo stebėti iš šono. Po dar neregėto fiasko šalies futbolo federacija, panašu, jau rado naująį vyr. trenerį, turėsiantį sugrąžinti nacionalinę ekipą ant pasaulinės scenos.
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Kaip praneša Gazzeta dello Sport, naujuoju Italijos rinktinės strategu turėtų tapti legendinis futbolininkas Andrea Pirlo.
Žurnalistė Elisabetta Esposito rašo, kad A. Pirlo atlyginimas neturėtų viršyti 1,5 milijono eurų per sezoną. Tikimasi, kad oficialiai apie šį pokytį trenerių štabe turėtų būti pranešta kitą savaitę. 
47-erių specialistas po karjeros baigimo dirbo keturiuose klubuose. 2021-22 m. sezone jis tapo Turino „Juventus“ vedliu ir su klubu iškovojo Italijos taurę bei supertaurę, tačiau ketvirta vieta šalies pirmenybėse lėmė jo etapo legendiniame klube pabaigą.
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Vėliau A. Pirlo dirbo Fatiho „Karagümrük“ klube Turkijoje, tačiau iš jo turėjo pasitraukti po sezono, kai komanda šalies čempionate užėmė devintą vietą. Panaši pati lemtis strategą ištiko ir 2023-24 m. sezone dirbant Italijos antrosios lygos „Sampdoria“ komandoje, kai A. Pirlo iš savo pareigų buvo patrauktas antrąjį sezoną, kai po pirmųjų trejų rungtynių buvo surinktas vos taškas.
Nuo 2025-ųjų A. Pirlo dirbo Jungtiniuose Arabų Emyratuose, „Dubai United“ klube.
Andrea PirloItalijos vyrų futbolo rinktinė

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