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Pasaulio čempionate žaidęs futbolininkas pagautas apsvaigęs nuo kokaino ir smarkiai viršijęs greitį

2026 m. liepos 24 d. 20:51
Lrytas.lt
Vienas talentingiausių Australijos futbolininkų Cristianas Volpato tarpsezonio metu savo gimtojoje šalyje, tačiau, panašu, pernelyg atsipalaidavo.
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22-ejų futbolininkas naktį iš ketvirtadienio į penktadienį buvo sulaikytas Sidnėjaus mieste greitį viršijęs net 41 km/h – zonoje, kur galima važiuoti 60 km/h greičiu jis skriejo 109 km/h greičiu.
Kadangi greitis buvo viršytas smarkiai, policijos pareigūnai atliko testą, kuris nustatė, kad C. Volpato buvo apsvaigęs nuo kokaino.
Įdomu tai, kad atakuojančio saugo pozicijoje rungtyniaujantis futbolininkas tą patį vakarą buvo sulaikytas ir anksčiau, kai greitį viršijo apie 30 km/h. Tąkart jo testas buvo švarus.
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22-ejų futbolo talentui teisės buvo atimtos šešiems mėnesiams, jis nuo šiol negalės vairuoti Naujojo Pietų Velso regione Australijoje. Rimtesni kaltinimai kol kas nėra pateikti.
Jokių sankcijų kol kas nesiėmė ir Australijos futbolo federacija (Football Australia).
C. Volpato atstovavo Australijos rinktinei praėjusią savaitę pasibaigusiame pasaulio futbolo čempionate, kuriame jis sužaidė trejas rungtynes, dvi iš jų pradėdamas startinėje vienuolikėje.
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