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Šlykšti provokacija stadione: tribūnose – Rusijos vėliava, ukrainiečiai įniršo

2026 m. liepos 24 d. 08:47
Lrytas.lt
Ketvirtadienį vykusios UEFA Europos lygos atrankos rungtynės tarp Kyjivo „Dinamo“ ir Salonikų PAOK komandų buvo paženklintos šlykščia Graikijos klubo sirgalių provokacija.
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Liublino mieste savo namų rungtynes žaidusi Ukrainos komanda bei jos sirgaliai buvo provokuojami grupelės PAOK aistruolių, kurie mačo metu atvirai demonstravo Rusijos vėliavą.
Tai tribūnose išvydę sirgaliai iš Ukrainos įniršo – pakilę iš savo vietų ragino paslėpti vėliavą bei graikus pavaišino įžeidimais bei švilpimu.
Tai buvo pirmosios atrankos rungtynės. Lenkijoje vykusį mačą Kyjivo „Dinamo“ pralaimėjo 2:3. Po savaitės atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos Graikijoje.
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