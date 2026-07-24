Šlykšti provokacija stadione: tribūnose – Rusijos vėliava, ukrainiečiai įniršo

Liublino mieste savo namų rungtynes žaidusi Ukrainos komanda bei jos sirgaliai buvo provokuojami grupelės PAOK aistruolių, kurie mačo metu atvirai demonstravo Rusijos vėliavą.
Tai tribūnose išvydę sirgaliai iš Ukrainos įniršo – pakilę iš savo vietų ragino paslėpti vėliavą bei graikus pavaišino įžeidimais bei švilpimu.
Tai buvo pirmosios atrankos rungtynės. Lenkijoje vykusį mačą Kyjivo „Dinamo“ pralaimėjo 2:3. Po savaitės atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos Graikijoje.
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