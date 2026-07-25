Netektis: mirė legendinis Lietuvos futbolo treneris A. Klimkevičius

Žinią apie jo netektį šeštadienį pranešė Lietuvos futbolo federacija.
Jo treniruojama Kauno „Bangos“ jaunių komanda laimėjo 3 vietą SSRS jaunių čempionate (1961 m.), Klaipėdos „Granitas“ – 1 vietą SSRS B klasės varžybose tarp sąjunginių respublikų komandų (1964 m.), Lietuvos kūno kultūros instituto „Atleto“ komanda – 1 vietą Lietuvos čempionate (1970 m.). Lietuvos futbolo trenerių tarybos pirmininkas (1968–1974 m.).
A. Klimkevičius paskelbė daugiau kaip 100 straipsnių Lietuvos futbolo, sporto istorijos tema.
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Parašė knygas „Lietuvos olimpinis krikštas“. 1924 m. Paryžius (2004 m.), Nepriklausomos Lietuvos (1918–1940) futbolo istorija (2019 m.), Lietuvos futbolas 50 metų nelaisvėje (1940–1990) (2022 m.).
Reiškiame užuojautą A. Klimkevičiaus šeimai ir artimiesiems šią netekties valandą“, – buvo rašoma federacijos pranešime.