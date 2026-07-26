Futbolo mačas virto smurto scena – žaidėjus išskirti norėjusi teisėja patyrė smegenų sukrėtimą

„Metz“ klubas laimėjo rungtynes 3:1, bet jose nebuvo išvengta konfliktų. Maža to, nukentėjusi futbolo teisėja patyrė rimtus sužalojimus.
40-ąją mačo minutę abiejų komandų futbolininkai įsivėlė į konfliktą, o jį raminti bandė akistatai teisėjavusi arbitrė Mathilde Demoncay.
Vis dėlto aistros buvo tokios didelės, kad besistumdydami žaidėjai net nepastebėjo jų raminti atskubėjusios teisėjos ir parbloškė ją ant vejos.
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Po šio momento į aikštę suplūdo daugiau žmonių, kurie skubėjo raminti konfliktą bei tikrino teisėjos būklę.
Nors moteris priėmė sprendimą tęsti rungtynes, tačiau pasibaigus pirmajam kėliniui ji paliko mačą, o ją pakeitė rezervinė arbitrė.
Vėliau paaiškėjo, kad futbolininkų parblokšta arbitrė patyrė išorinius sužalojimus bei smegenų sukrėtimą.