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Futbolo mačas virto smurto scena – žaidėjus išskirti norėjusi teisėja patyrė smegenų sukrėtimą

2026 m. liepos 26 d. 18:21
Lrytas.lt
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Draugiškos futbolo rungtynės tarp Prancūzijos „Metz“ ir Nyderlandų „Fortuna Sittard“ komandų buvo pažymėtos ne itin draugišku incitentu.
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„Metz“ klubas laimėjo rungtynes 3:1, bet jose nebuvo išvengta konfliktų. Maža to, nukentėjusi futbolo teisėja patyrė rimtus sužalojimus.
40-ąją mačo minutę abiejų komandų futbolininkai įsivėlė į konfliktą, o jį raminti bandė akistatai teisėjavusi arbitrė Mathilde Demoncay.
Vis dėlto aistros buvo tokios didelės, kad besistumdydami žaidėjai net nepastebėjo jų raminti atskubėjusios teisėjos ir parbloškė ją ant vejos.
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Po šio momento į aikštę suplūdo daugiau žmonių, kurie skubėjo raminti konfliktą bei tikrino teisėjos būklę.
Nors moteris priėmė sprendimą tęsti rungtynes, tačiau pasibaigus pirmajam kėliniui ji paliko mačą, o ją pakeitė rezervinė arbitrė.
Vėliau paaiškėjo, kad futbolininkų parblokšta arbitrė patyrė išorinius sužalojimus bei smegenų sukrėtimą.
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