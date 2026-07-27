„Hegelmann“ klube – du naujokai iš Brazilijos

Abu vasaros perėjimų laikotarpiu prie mėlynai baltų prisijungę naujokai rungtyniauja gynybos grandyje ir jau yra įtraukti į „Hegelmann“ sudėtį 2026 metų TOPLYGOS sezonui.
Į Europą sugrįžtantis vidurio gynėjas
Nathanas Vitor de Almeida Silva – 22-ejų metų, 191 cm ūgio vidurio gynėjas. 2004 metų vasario 27 dieną gimęs brazilas yra kairiakojis futbolininkas, galintis komandai suteikti daugiau pasirinkimų tiek gynyboje, tiek pradedant atakas iš aikštės gilumos.
Futbolininkas augo Brazilijos „Bahia“ sistemoje, o vėliau karjerą tęsė Europoje – atstovavo Slovakijos „Šamorin“ ekipai. Sugrįžęs į Braziliją jis rungtyniavo „Ituano“ bei „Maguary“ komandose.
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Apibūdindamas savo žaidimo profilį, Nathanas išskyrė tris pagrindines savybes.
„Esu fiziškai stiprus, gerai žaidžiu ore ir gebu kokybiškai pradėti komandos atakas“, – sakė naujasis mėlynai baltų vidurio gynėjas.
Brazilas pabrėžė, kad į „Hegelmann“ komandą taip pat atsineša lyderio savybes.
„Manau, kad viena pagrindinių mano savybių yra lyderystė. Šioje srityje galiu daug prisidėti – suteikti komandai daugiau užtikrintumo gynyboje ir jau vadovauti.“
Naujoką priimti „Hegelmann“ pasiūlymą paskatino klubo pristatytas projektas ir geri atsiliepimai apie mėlynai baltų organizaciją.
„Pasirinkau „Hegelmann“ dėl man pristatyto projekto. Apie komandą girdėjau daug gerų atsiliepimų. Tikiu, kad likusioje sezono dalyje dar galiu daug prisidėti ir visais įmanomais būdais stengsiuosi padėti komandai“, – kalbėjo Nathan.
Pirmasis karjeros etapas Europoje
Kitas „Hegelmann“ naujokas – Richardas dos Santos Presseras. 2007 metų vasario 13 dieną gimęs 19-metis futbolininkas geriausiai jaučiasi kairiojo krašto gynėjo pozicijoje ir gali rungtyniauti abiem kojomis.
Iki atvykimo į Lietuvą Richard atstovavo vieno garsiausių Brazilijos klubų – „Coritiba“ – jaunimo sistemai bei rungtyniavo U20 komandoje. 2025 metais jis žaidė Brazilijos U20 čempionate, o 2026-ųjų pradžioje dalyvavo tradiciniame „Copinha“ jaunimo turnyre.
Kalbėdamas apie savo žaidimą, jaunasis brazilas išskyrė greitį, driblingą ir gebėjimą padėti komandai abiejose aikštės pusėse.
„Patogiausiai jaučiuosi žaisdamas kairiojo krašto gynėjo pozicijoje. Esu greitas, dažnai naudoju driblingą ir stengiuosi būti naudingas tiek gynyboje, tiek puolime“, – prisistatė Richardas.
Gebėjimas rungtyniauti abiem kojomis gynėjui suteikia daugiau pasirinkimų skirtingose žaidimo situacijose.
„Žaidimas abiem kojomis leidžia man rungtyniauti plačiai prie krašto arba su kamuoliu judėti į aikštės vidurį. Tai suteikia daugiau galimybių man pačiam ir gali būti naudinga visai komandai.“
Persikėlimas į „Hegelmann“ Richardui tapo pirmuoju jo karjeros etapu už Brazilijos ribų.
„Tai man yra labai didelė galimybė. Esu labai laimingas, kad galiu būti čia. Tikiuosi padėti savo komandos draugams, būti naudingas klubui ir kartu pasiekti, kad likusi sezono dalis mums būtų sėkminga“, – teigė mėlynai baltų naujokas.