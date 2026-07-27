„Tu peržengei liniją“: po naujienos – konfliktas tarp dviejų pasaulinio garso sporto žurnalistų

Būtent taip įvyko po sekmadienio vakarą paplitusios naujienos apie tai, kad Madrido „Real“ pasiekė susitarimą su Dramblio Kaulo Kranto rinktinės ir „RB Leipzig“ krašto saugu Yanu Diomande.
Vienas žinomiausių pasaulio sporto žurnalistų Fabrizio Romano paskelbė, kad susitarimas tarp Ispanijos komandos ir žaidėjo yra pasiektas, o Leipcigo klubas gaus daugiau nei 100 milijonų eurų išpirką. Tą patį vakarą Sky Sports žurnalistas Florianas Plettenbergas parašė, kad joks susitarimas dar nėra pasiektas, nors tai galiausiai turėtų įvykti.
Apie tai, kad jokio susitarimo dar nėra ir kad žaidėjo perėjimo suma tarp „Real“ ir „Leipzig“ dar nėra nustatyta, vidurnaktį pranešė ir kitas žymus ir sporto pasaulyje gerbiamas žurnalistas – „The Athletic“ futbolo korespondentas Davidas Ornsteinas.
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Panašiu metu tas pats F. Plettenbergas kitame savo įraše netiesiogiai įgėlė italui F. Romano.
„Jeigu „Leipzig“ ir Madrido „Real“ būtų pasiekę susitarimą, juk būtų galima ir tikslią perėjimo sumą pasakyti, ar ne taip? Faktas yra vienas: to susitarimo dar nėra“, – rašė vokietis.
Vienas iš socialinio tinklo X vartotojų pasidalino šiuo įrašu samprotaudamas, kaip taip gali būti, jei F. Romano jau parašė savo žymiąją frazę „here we go“, kuri paprastai reiškia jau įvykusį faktą ir yra žinoma visame sporto pasaulyje.
Netrukus abu žurnalistai pradėjo rietis tarpusavyje.
„Nesijaudink, Diomande eis į „Realą“ lygiai taip pat, kaip Kloppas ėjo treniruot Vokietijos. Paklausk apie vakar dienos melagienas apie „Man City“ 100 milijonų siūlymą už Diomande, kai jie jau eilę dienų procese nedalyvauja ir Madridas artėja prie susitarimo. Jie gerai kalba apie kitus (net nelabai gerai, manęs net neužtagina), bet geriau tegul savo naujienas pasitikrina ir tada kalba apie mane“, – šiam vartotojui komentaruose atrašė F. Romano.
Žymiojo italo minimas „Manchester City“ atvejis – vokiečio žurnalisto pranešimas, kad Mančesterio ekipa yra pasiruošusi pateikti pasiūlymą Leipcigo komandai.
Netrukus į viską įsivėlė ir pats F. Plettenbergas.
„Nu jo. Kaltindamas mus melagienom dėl „Man City“ siūlymo“ (niekada to nepranešem) tu peržengei liniją. Niekada nenorėjau to sakyti, bet tavo naujiena apie Kloppą buvo tiesiog absurdiška ir nepagarbi bet kuriam žurnalistui, kuris iš tikrųjų atlieka savo darbą. Praėjus dienai po to, kai DFB (Vokietijos futbolo federacija – red.) jau jį įvardijo savo pranešime, parašei savo „here we go“. Rašei, kad greitai pasirašys, bet jau buvo beveik praėjusi savaitė. Nuoširdžiai maniau, kad turėsi savigarbos taip nedaryti.
Bet kas galėjo parašyt „here we go“ apie Kloppą, nes tai, kad jis taps kitu Vokietijos treneriu, buvo akivaizdu. Tavo žinutė buvo grįsta galimybėmis, o ne realiais susitarimais. Tol, kol trinsi nepasiteisinusius „here we go“ ir dėsi žinutes likus minutėms iki jų tapimo oficialiomis vien dėl to, kad laimėtum prieš algoritmą, 433 ir rezultatų programėles, vien tam, kad po penkių minučių juos ištrintum, nes Neymaras įmušė, bendrai turėtum elgtis ramiau. Lygiai tas pats galioja, kai savo didžiuliame „Instagram“ įrašų sraute nepažymi tos naujienos autoriaus.
Daryk savo, mes darysim savo, bet yra gana ironiška, kai melais kaltina žmogus, esantis tavo pozicijoje“, – atsakė „Sky Sports“ žurnalistas.
Kartu jis pridėjo ir F. Romano įrašo ekranvaizdį, kuriame jis dalinasi, kad Norvegijos ir Brazilijos dvikova pasaulio futbolo čempionate baigėsi norvegų pergale 2:0. Šis įrašas buvo paskelbtas dar nepasibaigus rungtynėms, o netrukus baudinį įmušė Neymaras ir įrašą teko trinti.
Tuo tarpu F. Romano kaltino savo kolegą nukrypus nuo temos bei atskleidė, kad privačiose žinutėsi vokietis buvo išreiškęs susižavėjimą juo ir įvardijo jį kaip savo pavyzdį.
„Varyk toliau, bet tada geriau Anfielde pasiklausk apie tuos 10-o numerio marškinėlius. Ir prisimink: su savo įrašu, kad Diomande keliaus į Madridą, visą cirką pradėjai tu. Čia yra mano paskutinis atsakymas“, – rašė F. Romano.
Kaip vėliau paaiškės, tai nebuvo paskutinis italo atsakymas.
„Malonu žinoti (tiek man, tiek kitiems), kad nori dalintis privačiomis žinutėmis ir vidiniais pokalbiais. Liūdna. Priešingai nei tu, aš mūsų pokalbus išlaikysiu paslaptyje.
Daugeliui tu buvai pavyzdys, man irgi. Deja, man taip nebėra. Aš tiesiog esu dėkingas, kad kažkam galiu būti pavyzdys. Aš tau nusiųsiu 10-o numerio marškinėlius, jei jis juos kada nors vilkės. Tuo tarpu aš dar pasitikrinčiau, ar Marco Guehi marškinėliai vis dar yra parduodami Anfielde. Ten juk tavo „here we go“ buvo, ar ne?
<...> Iki pat dabar tavo didžiausia bėda yra tai, kad bet kas, ko tu nežinai ar apie ką neturi informacijos, automatiškai yra netiesa ar kas nors, ko niekada nebuvo. Laimei, tu žinai ne viską“, – gana agresyviai atrašė F. Plettenbergas.
Abiejų žurnalistų minima 10–0 numerio istorija siekia 2025-ųjų vasarą, kai vokiečių saugas Florianas Wirtzas persikėlė į „Liverpool“. Tąkart F. Plettenbergas skelbė, kad žaidėjas savo naujojoje komandoje norėtų vilkėti 10 numeriu pažymėtus marškinėlius, tačiau jie tuo metu buvo užimti. 10-ojo numerio vokietis negavo ir sezono metu žaidė vilkėdamas 7 numeriu pažymėtus marškinėlius.
Tuo tarpu apie saugo Marco Guehi perėjimą į „Liverpool“ rašė abu žurnalistai: tiek F. Plettenbergas, tiek ir F. Romano. Vis dėlto galiausiai perėjimas neįvyko.
„Florianai, atakuoti mane dėl „here we go“ (kai jau buvo praeitas medicininis ir pasiektas žodinis susitarimas) dėl susitarimo, apie kurį TU PATS sakei, kad jis yra pasiektas, yra tiesiog šedevras. Grįžkim prie darbo“, – penktą valandą ryto Lietuvos laiku socialinių tinklų ginčą baigė F. Romano.
Pats F. Romano yra dažnai kritikuojamas dėl savo įrašų specifikos, kuria siekiama viską paviešinti kuo greičiau, tuo pat metu nelabai atidžiai tvarkantis su naujienų šaltinių priskyrimu bei faktų korektiškumu.
Vienas žymiausių atvejų pastaraisiais metais įvyko, kai po 2023-iaisiais Turkijoje įvykusio žemės drebėjimo žuvo futbolininkas Christianas Atsu. Kai žaidėjas buvo ieškomas, F. Romano paskelbė, kad jis buvo rastas gyvas ir kad buvo nugabentas į ligoninę. Galiausiai paaiškėjo, kad tai buvo visiška netiesa, o sportininką mirtinai prispaudė griuvėsiai.
F. Romano neretai dalinasi reklaminiais įrašais. Kai kuriuose iš jų jis aktyviai reklamuoja Saudo Arabijos projektus bei šios šalies futbolo lygą.
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