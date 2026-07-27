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15-metis Vilniaus BFA gynėjas Rojus Kardelis keliasi į Italijos „Serie A“ klubą „Genoa“

2026 m. liepos 27 d. 14:22
Lrytas.lt
Vienos didžiausių šalyje „Baltijos futbolo akademijos“ (BFA) auklėtinis, aukštaūgis vidurio gynėjas R. Kardelis įgyvendino daugumos Lietuvos futbolininkų svajonę ir nuo šiol vilkės „Serie A“ klubo marškinėlius.
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Dukart čempioniškos BFA 2010 m. komandos, BFA ir Fabijoniškių gimnazijos sportinės klasės narys bei trenerių Arturo Chatkevičiaus, Aivydo Ruškio auklėtinis jau išvyko į „Genoa“ klubą, kuriame tęs karjerą.
Rojus beveik prieš metus atkreipė „Serie A“ ekipos dėmesį, o pavykus finalizuoti sutartį talentingas gynėjas jau šią savaitę pradeda treniruočių procesą klube.
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Rugsėjį 16-ąjį gimtadienį švęsiantis 1.90 m. ūgio žaidėjas džiaugiasi įgyvendinęs savo svajonę.
„Tai yra visų svajonė. Kiekvienas lietuvis nori žaisti užsienyje. Tai nuostabi galimybė. Noriu padėkoti BFA treneriams, Fabijoniškių gimnazijai – be jų neturėčiau tokios galimybės. Italijoje sieksiu įsitvirtinti, o paskui bandysiu su vyresniais gauti šansą“, – savo siekius vardijo R. Kardelis.
Ką tik antrą iš eilės šalies čempionų titulą atsiėmęs futbolininkas džiaugiasi, kad akademija padėjo jam pasiekti šį tašką.
„Džiaugiuosi, kad atstovavau BFA. Du metus iš eilės tapome šalies čempionais, esame kviečiami į Lietuvos rinktines.
Tai parodo, kaip BFA vysto žaidėjus. Jei tikrai myli šį sportą – reikia nepasiduoti, žaisti iki pat galo, kad ir kaip sunku ir tikrai gausi tą šansą“, – teigė R. Kardelis.
„R. Kardelio ir Italijoje, TOPLYGOJE žaidžiančių BFA išugdytų žaidėjų pavyzdys rodo, kad per beveik 20 darbo metų mūsų treneriai sugeba ne tik išugdyti čempionus, bet ir paruošti žaidėjus tarptautinei rinkai.
Visa to nebūtų be sėkmingo BFA ir Fabijoniškių gimnazijos sportinių klasių projekto, kuris atrinktiems, talentingiausiems akademijos žaidėjams leidžia sėkmingai derinti mokslus su treniruotėmis“, – teigė BFA vienas įkūrėjų ir sporto direktorius Ivanas Švabovičius.
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„Genoa“ klube taip pat žaidžia ir sėkmingai kelią į vyrų komandą skinasi kitas buvęs BFA gynėjas Lukas Klišys, o kitoje Serie A ekipoje „Cremonese“ žaidžia kitas BFA narys Adrianas Lickūnas.
TOPLYGOJE šiuo metu rungtyniauja Patriko Pranckaus ir Nedo Garbaliausko tandemas, Martinas Perveinis tęsia karjerą Lenkijoje, o birželio mėn. pabaigoje BFA U-18, U-16 ir U-15 komandos perrašė šalies jaunimo futbolo istoriją atsiimdamos net 3 Elitinės jaunių lygos (EJL) aukso medalių komplektus iš trijų galimų.
Serie AGenoa

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