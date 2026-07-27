Aišku, kur ir kada bus atsisveikinama su legendiniu futbolo treneriu A. Kilmkevičiumi

Su Algirdu Klimkevičiumi bus galima atsisveikinti liepos 28 d. nuo 16.00 val. Laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinyje (M. K. Paco g. 4, Vilniuje).
Urna išnešama liepos 29 d. 12.30 val. Velionis bus palaidotas Antakalnio kapinėse.
Algirdą Klimkevičių drąsiai galima vadinti Lietuvos futbolo patriarchu – žmogumi, padėjusiu pamatus Lietuvos futbolo aukso amžiui. Būtent jo sukurta trenerių mokykla ir ugdymo sistema tapo pagrindu kartai, kuri 1970–1990 metais išvedė Lietuvos futbolą į aukščiausią jo istorijos lygį.
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Jis išugdė ištisą Lietuvos futbolo trenerių kartą, kuri vėliau formavo šalies futbolo raidą. Tarp jo mokinių ir ugdytinių buvo Lietuvos rinktinių treneriai, futbolo autoritetai ir garsūs žaidėjai – Benjaminas Zelkevičius, Vytautas Jančiauskas, Algimantas Liubinskas, Antanas Žilinskas, Stasys Danisevičius ir daugelis kitų trenerių, futbolininkų bei futbolo specialistų. Jų darbu buvo pasiektos reikšmingiausios Lietuvos futbolo pergalės, o šių pasiekimų pamatai buvo padėti Algirdo Klimkevičiaus sukurtoje trenerių mokykloje.
Dar septintajame dešimtmetyje jis suprato, kad stipri futbolo valstybė prasideda ne nuo stadionų ar finansų, o nuo trenerio. Todėl visą savo gyvenimą paskyrė trenerių rengimui, metodikos kūrimui, jaunųjų specialistų ugdymui ir futbolo kultūros puoselėjimui Lietuvoje.
Per ilgą savo karjerą Algirdas Klimkevičius treniravo Kauno „Bangą“, Klaipėdos „Granitą“, Vilniaus „Žalgirį“, vadovavo Lietuvos futbolo trenerių tarybai, dirbo dėstytoju, sporto organizatoriumi ir aktyviai dalyvavo formuojant Lietuvos futbolo ugdymo sistemą. Tačiau svarbiausias jo palikimas buvo ne vienos komandos rezultatai – jis sukūrė trenerių rengimo sistemą, kuria rėmėsi visa Lietuvos futbolo bendruomenė.
Nepriklausomybės metais Algirdas Klimkevičius tapo ir Lietuvos futbolo metraštininku. Jo parašytos knygos išsaugojo Lietuvos futbolo istoriją ateities kartoms ir tapo neįkainojamu šaltiniu visiems, besidomintiems šalies futbolo raida.
Retai pasitaiko žmonių, kurių gyvenimas apima tiek daug – trenerio, pedagogo, mokslininko, istoriko ir organizatoriaus pašaukimų. Dar rečiau pasitaiko tokių, kurių darbai gyvena kelių kartų pasiekimuose. Lietuvos futbolas neteko žmogaus, kuris ne tik ugdė futbolininkus. Jis sukūrė Lietuvos trenerių mokyklą. Jis sukūrė žmones, kurie sukūrė Lietuvos futbolo aukso amžių.