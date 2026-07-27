Įspūdingai išsigelbėjęs Vilniaus „Žalgiris“ išsilygino taškais su Toplygos lyderiais

Šeimininkai į priekį išsiveržė jau 10-ąją minutę, kuomet Dominkyas Pašilys iš baudos aikštelės prieigų atliko nuostabų smūgį į kairį apatinį vartų kampą.
Tačiau „Hegelmann“ ilgai džiaugtis negalėjo. Gustas Jarusevičius baudos aikštelėje išprovokavo varžovo pražangą ir rungtynių teisėjas neabejodamas paskyrė 11 metrų baudinį, kurį užtikrintai realizavo Liviu Antalis.
Antrajame kėlinyje ir vėl pirmieji pasižymėjo šeimininkai.
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51-ąją minutę „Žalgirio“ futbolininkai atsilaikė nuo aukštai pakelto kamuolio į baudos aikštelę, tačiau kamuolys nukrito toli nuo vartų buvusiam Wesley.
Brazilas vienu lietimu atliko įspūdingą smūgį į viršutinį dešinį vartų kampą, nepalikdamas vilčių Vincentui Šarkauskui.
Žalgiriečiai rezultatą lygino vėl 11 metrų baudiniu. VAR teisėjai pagrindiniam arbitrui pranešė, jog Vilius Armanavičius baudos aikštelėje sužaidė ranka, o baudinį sėkmingai realizavo Nikola Petkovičius.
Galiausiai per teisėjo pridėtą laiką „Žalgiris“ pelnė pergalingą įvartį. Bryanas Teixeira atliko aukštą perdavimą link vartų, „Hegelmann“ vartų sargas Lukas Paukštė kamuolio nepasiekė ir N. Petkovičius būdamas prie pat vartų nesunkiai nukreipė kamuolį į vartus.
Tiesa, pats L. Paukštė galėjo tapti „Hegelmann“ herojumi. Paskutinę minutę šeimininkams keliant kampinį vartininkas buvo nubėgęs į varžovų baudos aikštelę ir atliko smūgį su galva, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų.
„Žalgiris“ su 34 taškais užima antrąją vietą Toplygos čempionate. Pirmaujantis „Kauno Žalgiris“ taip turi 34 taškus, tačiau yra sužaidęs rungtynėmis mažiau. O 22 taškus iškovoję „Hegelmann“ futbolininkai rikiuojasi septintoje pozicijoje.