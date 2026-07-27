Pasaulio čempionatą liaupsinęs G. Infantino kritikams siūlė pamedituoti ir pasimelsti

Pirmadienio rytą paskelbtame ilgame įraše platformoje „Instagram“ G. Infantino teigė, kad turnyras JAV, Meksikoje ir Kanadoje buvo „pats puikiausiais Pasaulio čempionatas“, kuriame buvo „švenčiama tai, ką žmonija turi geriausia“.
Savo kritikams FIFA prezidentas pasiūlė „skirti laiko apmąstymams, meditacijai, maldai arba futbolo rungtynių peržiūrai“.
„Mūsų pasauliui reikia meilės, o ne neapykantos; tolerancijos, o ne susiskaldymo; šventimo, o ne gedulo“, – teigė G. Infantino.
Jis atkreipė dėmesį į taikią atmosferą visuose 16-oje stadionų, kuriuose birželio 11–liepos 19 d. vyko čempionatas, ir tai, kad rungtynes stebėjo milijardai žmonių visame pasaulyje.
„Gaila, kad visos rungtynės jau baigėsi, ir gaila, kad nematėte viso to džiaugsmo bei vienybės. Gaila, kad buvote taip apsėsti neapykantos ir kritikos, kad viską praleidote“, – savo kritikams aiškino G. Infantino.
Susiję straipsniai
„Kol jūs skleidėte neapykantą, mes nenuilstamai dirbome, kad suvienytume kariaujančias šalis, (...) o Iranas pateko į Jungtines Valstijas be jokių incidentų ar konfliktų“, – pridūrė FIFA prezidentas.
Irano rinktinės kritikos dėl JAV valdžios institucijų jiems nustatytų vizų apribojimų ar draudimo pateikti į šalį Pasaulio čempionato teisėjui iš Somalio Omarui Artanui jis neminėjo, tačiau pabrėžė, kad milijonai kitų žmonių jokių problemų su vizomis neturėjo.
G. Infantino taip pat atmetė kritiką dėl teisėjavimo ir drausminių klausimų. Didžiausias sujudimas futbolo pasaulyje kilo po to, kai įsikišus JAV prezidentui Donaldui Trumpui buvo panaikintas automatinis draudimas amerikiečių žaidėjui Folarinui Balogunui dalyvauti artimiausiose rungtynėse dėl gautos raudonos kortelės.
FIFA prezidento teigimu, „keista“, kad kritika skambėjo iš šalių, kuriose panašios praktikos yra „įprastos ir plačiai priimamos“.
„Futbolo esmė – vienybė, o ne susiskaldymas. Futbolas yra didesnis už neapykantą ir diskriminaciją“, – tikino G. Infantino, pabrėždamas, kad „nepaprastai didžiuojasi“ atlikęs savo dalį organizuojant čempionatą.
ELTA primena, kad didžiausia JAV vyrų futbolo rinktinės žvaigždė puolėjas F. Balogunui buvo pašalintas iš aikštės čempionato šešioliktfinalio rungtynėse su Bosnija ir Hercegovina.
Jam parodyta raudonoji kortelė reiškė, kad jis automatiškai diskvalifikuojamas vienerioms rungtynėms, tačiau po D. Trumpo skambučio G. Infantino FIFA priėmė precedento neturintį sprendimą stabdyti diskvalifikaciją ir leido jam žaisti aštuntfinalio prieš Belgiją, o pastarosios apeliaciją atmetė. Šias rungtynes laimėjo Belgija.