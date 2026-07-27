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Toplygos favoritų dvikova perkelta į rugsėjį

2026 m. liepos 27 d. 17:19
Lrytas.lt
Tebesitęsiant tarptautinėms UEFA turnyrų atrankų varžyboms, įvyko pasikeitimas TOPLYGOS 25-ojo turo tvarkaraštyje. Artimiausią savaitgalį turėjusi įvykti Vilniaus „Žalgirio“ ir „Kauno Žalgirio“ akistata perkelta į rugsėjo mėnesį.
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Preliminari rungtynių data – rugsėjo 16 diena, 18.45 val. Tikslus dvikovos laikas bus patikslintas paaiškėjus galutiniams TOPLYGOS klubų rezultatams UEFA atrankų varžybose.
Rugpjūčio 2 dieną BTV kanalu žiūrovai galės stebėti kitas 25-ojo turo rungtynes. Nuo 18.30 val. prasidės transliacija iš Raudondvario stadiono tarp Kauno rajono „Hegelmann“ bei Vilniaus rajono „TransINVEST“.
Šį sezoną „Žalgiriai“ tarpusavyje pasidalino po vieną pergalę. Iš pradžių Vilniuje 3:0 stipresni buvo kauniečiai, tačiau Kaune sostinės klubas pasiekė revanšą 1:0.
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