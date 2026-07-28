D. Šemberas: „Noriu tikėti, kad „Žalgiris“ vieną dieną žais Čempionų lygoje“

Per paskutines „Žalgirio“ namų rungtynes UEFA Konferencijų lygoje D. Šemberas pagerbtas kaip klubo legenda ir pasidalino savo mintimis su žiūrovais.
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Vilniuje gimęs futbolininkas savo kelią pradėjo „Žalgirio“ futbolo mokykloje. Pasak D. Šembero, galimybė vilkėti pagrindinės sostinės komandos marškinėlius tuomet buvo didžiausia kiekvieno jauno Vilniaus futbolininko svajonė.
„Augau matydamas žaidėjus, kurie man buvo idealai – Arminą Narbekovą, Viačeslavą Sukristovą, Virginijų Baltušniką, Valdą Ivanauską, Robertą Fridriką, Arvydą Janonį ir kitus auksinio „Žalgirio“ futbolininkus. Jie mane įkvėpė siekti aukštumų ir dar daugiau treniruotis. Sename „Žalgirio“ stadione buvo didžiulė garbė net padavinėti jiems kamuolius ir būti šalia tokių žaidėjų“, – pasakojo jis.
Ypatingą vietą D. Šembero prisiminimuose užima ir legendinis treneris Benjaminas Zelkevičius.
„Puikiai prisimenu, kaip Benjaminas Zelkevičius pasikvietė mane į „Žalgirio“ bazę ir pasiūlė pirmąjį profesionalų kontraktą. Man tuomet buvo gal 15 ar 16 metų. Jaunam futbolininkui augti šalia tokių žmonių ir tokio klubo buvo nepaprasta patirtis“, – teigė buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas.
Nors per karjerą D. Šemberas tapo vienu tituluočiausių Lietuvos futbolininkų, pats apie legendos statusą negalvojo. Jam svarbiausia visada buvo komandos rezultatas.
„Tas futbolininkas, kuris ryškiausiai žibėdavo aikštėje. Galėjau būti nematomas, galėjau, kaip sakoma, nešioti pianiną, kol kiti juo grojo, tačiau svarbiausia buvo tai, kad visi kartu galėtume džiaugtis pergalėmis. Labiausiai mane vežė iškovotos taurės ir pirmosios vietos“, – kalbėjo 2005 metų UEFA taurę laimėjęs žaidėjas.
Po ilgos ir sėkmingos karjeros užsienyje jis 2014 metais sugrįžo į „Žalgirį“. Per dvejus metus sostinės komandoje futbolininkas iškovojo Lietuvos čempiono titulus, šalies taures ir Supertaurę, tačiau nepavykęs žygis į UEFA Čempionų lygą paliko kartėlio.
2015 metų UEFA Čempionų lygos atrankos dvikovą su „Malmö“. Tuomet po lygiųjų išvykoje žalgiriečiai Vilniuje 0:1 nusileido varžovams ir nepateko į kitą etapą.
„Tikrai nežaidėme blogai, rungtynės buvo gana lygios, tačiau vienas rikošetas nulėmė mūsų nesėkmę. Labai gerai sužaidėme išvykoje ir grįžę į Vilnių tikėjomės geresnio rezultato, bet futbole taip nutinka. Buvo skaudu, nes nepavyko žengti į kitą etapą. Gaila, kad su „Žalgiriu“ nepavyko patekti į Čempionų lygos grupių etapą. Tuo metu egzistavo kitokia sistema ir tai padaryti buvo gerokai sunkiau. Pats esu žaidęs Čempionų lygos ketvirtfinalyje, aštuntfinalyje ir grupių etape, todėl žinau, ką šis turnyras reiškia kiekvienam futbolininkui. Tai aukščiausio lygio klubinis turnyras, kuriame žaidžia geriausi pasaulio žaidėjai“, – sakė jis.
D. Šemberas išreiškė viltį, kad ateityje Čempionų lygos atmosferą galės pajusti ir dabartiniai bei būsimi „Žalgirio“ futbolininkai. Vis dėlto tam, anot jo, reikalingas ilgalaikis ir nuoseklus darbas.
„Reikia labai daug darbo ir investicijų – ne tik į legionierius, bet ir į savo futbolo mokyklas bei jaunimo ugdymą. Galbūt tam prireiks ne penkerių, o dešimties metų, tačiau noriu tikėti, kad „Žalgiris“ vieną dieną gali žaisti pagrindiniame etape ir jame siekti rezultatų“, – kalbėjo buvęs Lietuvos rinktinės kapitonas.
D. Šemberas taip pat įvertino šį sezoną išaugusį susidomėjimą „Žalgirio“ rungtynėmis ir pilnėjančias stadiono tribūnas.
„Puikiai dirbama su žiūrovais. Tai geras pavyzdys visiems klubams, kaip bendrauti su savo auditorija ir pritraukti ją į stadioną. Jau dabar matome didesnį susidomėjimą lyga – tiek prie televizorių ekranų, tiek stadionuose. Jeigu tokiu keliu bus einama ne tik Vilniuje, bet ir kituose miestuose, futbolas augs, o visi galėsime džiaugtis didesne auditorija ir geresniais rezultatais“, – teigė jis.
Dabar D. Šemberas džiaugiausi matydamas buvusį ilgametį bendražygį Andrių Skerlą trenerio poste.
„Tikiu Andriumi, žinau ką jis gali. Puikiai jį pažįstu. Kartu augome nuo pirmųjų dienų „Žalgirio“ futbolo mokykloje. Andrius yra puikus žmogus, asmenybė ir treneris“, – sakė D. Šemberas.
Liepos 30-ąją „Žalgiris“ UEFA Konferencijų lygoje namuose priims Tbilisio „Dinamo“ komandą.