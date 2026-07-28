Pirmieji Z. Zidane'o žodžiai Prancūzijos stratego soste – nevengė ir šūkio: „Pamatysite“

1998 m. „Auksinio kamuolio“ savininkui rinktinėje padės Davidas Bettoni ir Hamidou Msaidi. Tikimasi, kad jo trenerių štabe bus fizinio pasirengimo treneris Gregory Dupontas, taip pat buvę „Les Bleus“ žaidėjai – vartininkas Fabienas Barthezas ir puolėjas ir U20 rintkinės strategas Bernardas Diomede'as.
Dar 2012 metais Z. Zidane'as dienraščiui „L'Equipe“ sakė, kad jo branginama svajonė – vieną dieną treniruoti nacionalinę komandą. Ir ta diena pagaliau atėjo: Prancūzijos futbolo federacija (FFF) liepos 28 d. paskelbė apie savo sprendimą.
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„Dažnai sakydavau: nėra nieko aukščiau už Prancūzijos rinktinę. Tapti jos vyriausiuoju treneriu yra didelis džiaugsmas ir, žinoma, didžiulis pasididžiavimas. Bei atsakomybė“, – FFF svetainei aiškino Z. Zidane'as.
Legenda išreiškė padėką federacijos prezidentui Philippe'ui Diallo ir federacijos vykdomajam komitetui už jų pasitikėjimą ir pagerbė savo pirmtako Didier Deschamps'o 14 metų darbą. Jis užbaigė savo kalbą žodžiais: „Man nereikia sakyti, kokios didelės mano ambicijos.“
P. Diallo naujo stratego „Zizou“ paskyrimą pavadino didžiuliu pasididžiavimu Prancūzijos futbolui.
„Jis yra nacionalinės komandos legenda, vienas labiausiai apdovanotų ir gerbiamų savo kartos trenerių. Jis perima komandą, kuri turi retą potencialą ir didžiausias ambicijas“, – sakė P. Diallo.
Z. Zidane'as pareigas pradės eiti rugpjūčio 1 d. Spaudos konferencijoje savo paskyrimo dieną specialistas pasidalijo savo planais, kaip užtikrins komandos stabilumą, kad ji galėtų toliau skinti pergales.
„Netrukus pamatysite mano stilių. Mane įkvepia pats žaidimas. Buvau dešimtas numeris aikštėje, o labiausiai mane įkvepia galimybė mušti įvarčius. 25 metus gyvenau Ispanijoje – žinote, ką tai reiškia.
Aikštėje buvau lyderis. Šiandien aš juo tampu savo patirties dėka. Negaliu keliais žodžiais paaiškinti, kaip mes skinsime pergales, kaip nugalėsime. Turiu puikią komandą.
Man reikia susipažinti su situacija, susitikti su žaidėjais, paaiškinti jiems numatomą žaidimo planą ir ką darysime kartu. Tada man, kaip treneriui, reikės užtikrinti, kad ši komanda ir toliau laimėtų.
Prancūzijos rezultatai buvo puikūs, kaip ir pats žaidimas. Man jis labai patiko, kaip ir visiems kitiems. Sirgaliai neturėtų kuo skųstis. Bet mes dirbsime kitaip. D. Deschampsas yra D. Deschampsas, Laurent'as Blancas yra L. Blancas, o Z. Zidane'as yra Z. Zidane'as. Darysiu tai, ką žinau“, – jį cituoja „RMC Sport“.
Prancūzijos ekipa neturės laiko liūdėti – Z. Zidane'o era tuoj pat prasidės. Prancūzai debiutuos oficialiose rungtynėse vadovaujant Z. Zinedine'ui rugsėjo 25 d. išvykoje prieš Turkiją Tautų lygoje. Jie žais toje pačioje grupėje kartu su Italija ir Belgija.
Kitos nacionalinės komandos užduotys – 2028-ųjų Europos čempionato atrankos turnyras, 2028–2029 m. Tautų lyga ir 2030 m. pasaulio futbolo čempionatas.
Tai pirmasis Z. Zidane'o darbas nuo tada, kai 2021 m. jis paliko Madrido „Real“ ekipą. Per du savo karjeros laikotarpius Madrido klube prancūzas iškovojo 11 trofėjų, įskaitant tris iš eilės Čempionų lygos titulus ir du „La Liga“ titulus.
Kaip Prancūzijos nacionalinės komandos žaidėjas, Z. Zinedine'as sužaidė 108 rungtynes ir pelnė 31 įvartį.
Jis laimėjo 1998 m. pasaulio čempionatą ir 2000 m. Europos čempionatą, taip pat 1998-siais buvo apdovanotas „Ballon d'Or“ apdovanojimu.
Buvęs strategas Didier Deschampsas vadovavo nacionalinei komandai nuo 2012 m. Jam treniruojant prancūzus jie laimėjo 2018 m. pasaulio čempionatą Rusijoje ir 2020–2021 m. Tautų lygą, taip pat pateko į 2016 m. Europos ir 2022 m. pasaulio čempionatų finalus.
Iš viso specialistas treniravo nacionalinę komandą 187 rungtynėse, iškovojo 122 pergales, sužaidė 32 lygiosiomis ir patyrė 33 pralaimėjimus. 2026 m. pasaulio čempionate jis nuvedė „Les Bleus“ į pusfinalį, kur jie 0:2 pralaimėjo būsimai čempionei Ispanijai.
Strategui taip pat nepavyko iškovoti bronzos: mače dėl trečiosios vietos Prancūzija 4:6 pralaimėjo Thomaso Tuchelio Anglijai ir turnyrą baigė ketvirtoje vietoje.