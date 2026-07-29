Atskleistas slaptas FIFA prezidento planas, jam uždirbsiantis dešimtis milijonų: netiesiogiai dalyvautų ir Lietuva

Kaip skelbia „The Times“ žurnalistas Martynas Ziegleris, FIFA planuoja pardavinėti pasaulio čempionatą, o prie to netiesiogiai prisidės ir JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija, su kuria buvo konsultuotasi dėl šio plano įgyvendinimo.
Kadangi FIFA oficialiai yra registruota kaip ne pelno siekianti organizacija ir tiesiogiai pardavinėti pirmenybių negali, ji tam įkurs atskirą juridinį asmenį – „FIFA Forward Enterprise“ (FFE).
Nors kontrolinis paketas šioje įmonėje vis dar priklausytų FIFA, tarp 20 ir 30 procentų būtų parduota privačiam verslui, o tarp investuotojų įvardijama ir Joshua Kushnerio – jaunesniojo D. Trumpo žento Jaredo Kushnerio brolio – įkurta įmonė „Thrive Capital“. Tikimasi, kad ši dalis bus nupirkta už ne vieną milijardą JAV dolerių.
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Antradienio vakarą apie FFE kūrimą oficialiai pranešė ir pati FIFA, taip pat patvirtinusi ir tai, jog laukiama investuotojų, tarp kurių yra ir ši su D. Trumpo administracija susijusi įmonė.
M. Zieglerio teigimu, dar apie 20 procentų akcijų naujajame juridiniame asmenyje būtų išdalinta visoms 211 FIFA asociacijų, tarp kurių yra ir Lietuvos futbolo federacija (LFF). Pati FIFA oficialiai komunikuoja, kad tai bus būdas padidinti šalių-narių kasmetinį finansavimą.
FFE vadovu turėtų būti paskirtas FIFA prezidentas G. Infantino, kuris šį postą turėtų išlaikyti ir po to, kai 2031-aisiais baigsis jo kadencijų futbolą valdančioje organizacijoje limitas. Pagal dabartinį planą italas šiame poste turėtų uždirbti daugiau nei 50 milijonų JAV dolerių per metus. Kalbama, kad jo alga siektų NFL komisaro Rogerio Goddellio atlyginimą, kuris 2021-aisiais – paskutinį kartą, kai tai buvo skelbiama viešai – buvo 64 milijonai JAV dolerių.
Tokia suma būtų net 10 kartų didesnė nei dabartinė finansinė kompensacija, kurią gauna G. Infantino.
Tokiu žingsniu „parduoti futbolą“ pasipirtino Europos futbolo asociacija sąjunga UEFA, išplatinų viešą pareiškimą, kuriuo smerkia FFE kūrimą.
„Futbolo siela ir valdymas neturi būti parduodami, ypač tuomet, kai visiškai neaišku, kas iš to pelnosi. Futbolas nė vienam iš mūsų nepriklauso, jo negali parduoti ir FIFA“, – savo pranešime rašo UEFA.
Tuo tarpu futbolo fanai socialiniuose tinkluose ragina UEFA imtis radikalių veiksmų, kad toks scenarijus netaptų realybe. ESPN teigimu, UEFA šią savaitę organizuos skubų 55-ių jai priklausančių asociacijų susitikimą, kuriame bus aptartas ir galimas pasaulio čempionato boikotas.
Kalbama, kad ankstyvojoje stadijoje FIFA buvo viena 2021-aisiais audringai nuskambėjusio Super lygos projekto, kuriuo buvo siekiama sukurti uždarą 20 komandų turnyrą, iniciatorių. Tąkart futbolo fanai ir lygos sukilo prieš tokius veiksmus ir didiesiems Europos futbolo klubams teko atsisakyti savo plano.
Gianni InfantinoDonaldas Trumpas (Donald Trump)FIFA
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