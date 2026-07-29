Kauniečiai trečiadienį antrajame atrankos į UEFA Čempionų lygą etape 1:0 palaužė „Klaksvik“ ekipą iš Farerų salų.
Šį pergalė Kauno klubui užtikrino mažiausiai patekimą į UEFA Europos konferencijų lygą, net jei ir visas likusias rungtynes kauniečiai pralaimėtų.
Patekimas į konferencijų lygą „Kauno Žalgiriui“ užtikrintų bent jau 3,97 mln. eurų premiją iš UEFA.
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Grupių etape kauniečiai dar sužaistų 6 mačus, kur už pergalę gautų 400 tūkst. eurų, o lygiąsias – 133 tūkst.
Jeigu Kauno ekipai pavyktų patekti į UEFA Europos lygą, klubas gautų 4,8 arba 8,6 mln. eurų. Tuo tarpu žaidimas UEFA Čempionų lygoje „Kauno Žalgiriui“ atneštų net 18,6 mln. eurų.
Trečiajame atrankos į UEFA Čempionų lygą etape „Kauno Žalgirio“ lauks kova prieš Zagrebo „Dinamo“.
Kauno ŽalgirisZagrebo DinamoUEFA Europos konferencijų lyga
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