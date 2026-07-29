S. Keita atskleidė, kodėl „Panevėžys“ žaidė chaotišką žaidimą

Aukštaitijos sostinės klubo futbolininkai pirmadienį po ilgos kelionės pasiekė Kostanajų, o antradienį surengė treniruotę „Tobol“ klubo dengtame manieže. Trečiadienį buvo žengta ant pagrindinio miesto stadiono natūralios vejos, bet prieš treniruotę savo mintimis su kazachų žurnalistais pasidalino strategas Toni Korkeakunnas bei praėjusiame mače įvartį pelnęs gynėjas Seydina Keita.
Senegalietis ne sykį rungtyniavo su futbolininkais, kurie prieš tai žaidė Kazachstano pirmenybėse. Atkreipus į tai dėmesį vietos žurnalistams, S. Keita teigė, jog daugiausiai apie tai kalbėjo su 2023 metų TOPLYGOS čempionu, buvusiu „Panevėžio“ žaidėju Chafiku Tigroudja.
„Malonumas būti čia. Kalbant dar apie pirmąsias rungtynes, manau, gana chaotišką žaidimą jų metu lėmė jaudulys arba atskiros žaidybinės situacijos. Esu kalbėjęs ne kartą su „Panevėžio“ žaidėjais apie Kazachstano lygą, įsitikinau, kad tai yra tikrai stiprus čempionatas“, – fk-panevezys.lt teigė gynėjas.
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Savo ruožtu vyr. treneris T. Korkeakunnas Kazachstane lankėsi ir su Suomijos rinktine, kai darbavosi šios komandos trenerių štabe. Futbolo specialistas, prisijungus labiau patyrusiems žaidėjams, tikisi nutraukti nesėkmingų mačų svečiuose seriją, kuri kamuoja ekipą vietinėse pirmenybėse.
„Panevėžys“ irgi ne taip seniai tapo Lietuvos čempionu, o aš dirbu čia keturis mėnesius. „Tobol“ komanda turi gerokai didesnį biudžetą ir dėl to yra skirtumų. Ne be reikalo čia keliavome 25 valandas ir nesame atvykę, jog tik sudalyvautame.
Tiesa, tai nėra tokios išvykos rungtynės kaip Lietuvoje vien dėl labai ilgos kelionės. Labai gerai, jog klubas pasirūpino dėl mūsų ankstesnio atvykimo. Geriau pažinome rungtynių vietą, galėjome pailsėti ir pasiruošti. Rungtynių pradžios mus nužudydavo, tad turime būti prabudę – namų komanda norės mus spausti. Manau, kad pirmosioms rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, šeimininkai jaus didesnį spaudimą.
Mums gynybos grandyje stigo lyderystės, tad atvykęs duetas – Seydina Keita ir Parfait Bizoza – to pridėjo. Labai sunku laimėti rungtynes, kai praleidi po du įvarčius, tapome labiau tvarūs. Atmetus žaidėjų skaičių, norėjome kokybės, tad prisijungus Nauriui Petkevičiui bei Valdui Paulauskui, šis ketvertas pridėjo daugiau patirties. Džiaugiuosi dėl jų atvykimo“, – mintimis dalinosi T. Korkeakunnas.
„Tobol“ ir „Panevėžio“ atsakomosios rungtynės įvyks liepos 30 dieną, ketvirtadienį. Lietuvos laiku akistata Kostanajaus miesto centriniame stadione prasidės nuo 17 val.