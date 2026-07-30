„Žalgirio“ stebuklui dirigavęs A. Skerla: „Viskas taip gerai grojo, kad bijojau kažką išimti“

Vilniečiai į rungtynes žengė žinodami, jog jiems reikės sukurti mažą stebuklą. Prieš savaitę Sakartvelo sostinėje Tbilisyje A. Skerlos auklėtiniai patyrė skaudų pralaimėjimą 0:3, o norint žengti į kitą etapą buvo būtina laimėti mažiausiai 3 įvarčių persvara.
Ir čia vilniečiai sukūrė ne mažą, o milžinišką stebuklą.
„Žalgirio“ gerbėjai tikėjosi itin greito įvarčio ir 9-ąją minutę tam pasitaikė auksinė galimybė. Aleksandre Kalandadzė baudos aikštelėje nugriovė Paulių Golubicką, už ką buvo skirtas 11 metrų baudinys į svečių vartus, tačiau Nikola Petkovičius nesugebėjo pataikyti į vartus.
Susiję straipsniai
Tačiau pirmojo įvarčio pernelyg ilgai laukti nereikėjo. Po P. Golubicko perdavimo iš dešiniojo krašto Stanislavas Bilenkyi lengvu smūgiu iš kelių metrų išvedė vilniečius į priekį.
Deja kėliniui prie artėjant prie pabaigos Leo Santosas technišku smūgiu į kairį apatinį vartų kampą rezultatą lygino rezultatą. Tiesa, brazilas sugebėjo užsitraukt ir sirgalių, ir savo komandos draugų rūstybę, kadangi nusprendė įvartį švęsti imituojamu granatos metimu į „Pietų IV“ aistruolius.
59-ąją minutę „Žalgiris“ pelnė panašų įvartį į pirmąjį, tik šį kartą iš kairiojo krašto perdavimą atliko Dominikas Franke, o kamuolį į vartus siuntė N. Petkovičius.
O prabėgus 2 minutėms stadionas paniro į seniai girdėtą triukšmą, kadangi Bryanas Teixeira pelnė trečiąjį „Žalgirio“ įvartį.
72-ąją minutę „Žalgirio namų“ stadionas vėl buvo pritildytas, kadangi įvartį įspūdingu smūgiu į dešinį vartų kampą pelnė Mate Vatsadzė, bet jau po 2 minučių savo atsaką davė žalgiriečiai. „Dinamo“ vartininkas atlaikė Deivido Šešplaukio smūgį galva, bet pirmasis prie atšokusio kamuolio suskubo N. Petkovičius ir serbas pelnė antrąjį savo įvartį.
Pasakiško pasirodymo žalgiriečiai baigti nežadėjo. Ant vartininko aikštelės linijos kamuolį gavęs S. Bilenkyi sukdamasis atliko puikų smūgį į kairį kampą ir suteikė „Žalgiriui“ reikiamą 3 įvarčių persvarą.
Ir A. Skerla tik pratęsimu tenkintis neketino. 84-ąją minutę strategas į aikštę išleido Nemanja Mihajlovičių, kuris jau po 4 minučių siuntė kamuolį į vartus ir stadionas paskendo euforijoje. Negana to, tik atšventę savo įvartį žalgiriečiai planavo patempti laiką žaisdami su kamuoliu prie varžovų vartų, tačiau S. Bilenkyi turėjo kitų planų. Ukrainietis atliko tolimą galingą smūgį ir kamuolys nuo skersinio įkrito į vartus.
Po pergalės „Žalgirio“ strategas iš pradžių pajuokavo, kad daugeliui teks atšaukti atostogas.
„Pirmos mintys – daugeliui teks atšaukti bilietus, kas jau buvo suplanavę išvažiuoti pailsėti, – juokavo A. Skerla. – Turbūt mažai kas tikėjo, kad gali atsitikti tai, kas atsitiko šiandien. Mūsų sekančios rungtynės būtų buvusios tik po 16 dienų.“
O netrukus treneris pripažino, kad tai buvo vienas įspūdingiausių jo vakarų karjeroje.
„Tai buvo vienas iš įspūdingiausių vakarų mano karjeroje. Tai, ką šiandien jaučiau ir patyriau... Aš, kaip treneris, turbūt nieko panašaus nesu išgyvenęs.
Patyrėme skaudų pralaimėjimą Tbilisyje. Visi matėme, kokias klaidas darėme. Didelis nusivylimas buvo ne tik mūsų komandoje, bet ir pas visus sirgalius. Tačiau šiandien žaidėjai pademonstravo tokį norą, charakterį, atsidavimą, vedami mūsų sirgalių. Neturiu žodžių. Esu šiandien labai laimingas“, – kalbėjo A. Skerla.
Prieš rungtynes žalgiriečių strategas norėjo, kad jo auklėtiniai pelnytų greitą įvartį, tačiau 9-ąją minutę tokia galimybe nuo 11 m. žymos nepasinaudojo N. Petkovičius. Pasak trenerio, nepelnytas įvartis nieko labai nepakeitė.
„Nuo pat pradžių jaučiau, kad labai gerai kontroliavome kamuolį. Man atrodo, jog varžovams ši aikštė buvo labai sudėtinga. Bent jau aš taip mačiau. Jie praradinėjo labai daug kamuolių. Arba jie galvojo, kad jau išėjo į trečią etapą.
Iš savo komandos mačiau pilną susikaupimą. Teisėjas paskyrė 11 metrų baudinį, aš norėjau greito įvarčio, viskas ėjosi pagal planą. Nepavyko to plano išnaudoti, bet žaidimas vyko taip, kaip ir norėjome. Gal viskas kažkiek pasikeitė, kai varžovai išlygino rezultatą. Jie 2 kartus pataikė į vartų plotą ir 2 kartus įmušė“, – apie rungtynių pradžią kalbėjo strategas.
Situacija itin komplikuotai atrodė 72-ąją minutę, kuomet „Dinamo“ futbolininkai sušvelnino atsilikimą iki 2:3.
Tačiau A. Skerla tikina, jog prabėgus vos porai minučių po praleisto įvarčio tikėjo, jog pergalę pasieks ir be pratęsimo.
„Mano mintys buvo tik rungtynėse ir galvojau ar įmanoma įmušti dar vieną įvartį. Tas įvartis gana greitai, o po jo tikrai tikėjau, kad dar įmušime. Mačiau komandos susikaupimą, norą ir varžovų sėdimą.
Įmušus penktą, tikėjau įmušime ir šeštą. Galvojau, kad mums nereikės pratęsimo. Keitimus aš šiaip mėgstu daryti, bet viskas taip gerai grojo, kad bijojau kažką išimti, kad viskas nesugriūtų“, – teigė „Žalgirio“ strategas.
– Kaip įmanoma per savaitę taip transformuotis komandai?
– Vakar žiūrėjome Poznanės „Lecho“ rungtynes (red. – „Lech“ iššvaistė 3 įvarčių persvarą atrankoje į Čempionų lygą). Tai buvo geriausias pavyzdys, kad viskas įmanoma. Žiūrėjome ir galvojome: „ar įmanoma sukurti kažką panašaus?“ Tai mes sukūrėme dar geresnį vaizdą.
Transformacija vyksta žingsnis po žingsnio. Žaidėjai pergales keičia. Visi nori žaisti, o dabar yra didelė konkurencija. Labai džiaugiuosi, kad ji yra ir visi nori žaisti. Dabar visi žaidėjai labai stengiasi ir aš tai matau. Treneriams dabar sunku išsirinkti sudėtį ir taip turi būti. Tik taip galime eiti į priekį.
– Kaip po pirmojo kėlinio motyvavote komandą?
– Viskas paprasta. Buvau visiškai patenkintas žaidimu. Jų prašiau, kad nesustotų, žaistų taip pat aktyviai, būtų agresyvūs puolime, kad būtų pasiruošę vos praradę kamuolį jį vėl perimti. Paprasti principai. Darėme tai, ką ir treniruojamės. Pirmajame kėlinyje šiek tiek trūko to priešpaskutinio perdavimo, kurį atlikus galėjome susikurti gerą progą. Keletą kartų krašte mes per stipriai perdavėme kamuolį. O vėliau viskas veikė idealiai.
– Teko užmesti kur teks keliauti kitame etape – į Splitą ar Pafosą? (red. – Vilniečiai kitame etape susitiks su Splito „Hajduk“, kuris bendru rezultatu pralaimėjo 2:4)
– Įdomus jausmas, kadangi prieš kelis metus buvau nuvažiavęs stažuotei pas Valdą Dambrauską į Splitą. Bus įdomu sugrįžti.
– Gali „Žalgiris“ pasipriešinti tokiam finansiškai stipriam klubui?
– Mes ruošimės rungtynėms, kaip ir visoms kitoms. Ieškosime j stiprių ir silpnų vietų. Taip, tai didelis klubas su dideliu biudžetu, bet aikštėje žaidžia žaidėjai.
– Po vieno iš įvarčių švęsdamas paslydote. Ar neužsigavote?
– Užsigavau. Skauda, bet gal praeis.
– Po tokių euforinių pergalių komandos kartais per daug atsipalaiduoja. Ar yra receptas, kaip išlikti tokioje formoje?
– Gerai, kad taip viskas sutapo – „Kauno Žalgiris“ išėjo toliau, mes irgi, tai tas savaitgalį turėjusias vykti rungtynes nukėlė. Dabar turėsime labai gerą laiką pasiruošti, atsistatyti ir nuskristi į Kroatiją. O Vilniuje tikiuosi vėl surinksime pilną stadioną. Noriu padėkoti sirgaliams šiandien. Jie tikėjo, kad mes galime kažką sukurti. Gal ne visi, bet tikiu, kad „Pietų IV“ tikėjo, jog tai įmanoma.
Andrius SkerlaVilniaus ŽalgirisTbilisio Dinamo
Rodyti daugiau žymių