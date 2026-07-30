Futbolo vakaras Vilniuje – „Žalgiris“ siekia sukurti stebuklą

Vilniečiai prieš savaitę Tbilisyje vykusias pirmąsias tarpusavio rungtynes pralaimėjo triuškinančiu rezultatu 0:3.
Tai reiškia, kad sostinės klubui sausakimšame namų stadione reikia laimėti bent trijų įvarčių skirtumu – tai prilygtų savotiškam futbolo stebuklui. Jei vilniečiai būtent laimės trijų įvarčių skirtumu, veiksmas kelsis į pratęsimą.
Straipsnį pildysime 20 val. prasidėsiančių rungtynių eigoje...
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„Buvo labai skaudus pralaimėjimas išvykoje, bet komandai iš savo patirties sakiau, kad niekada nereikia nuleisti rankų. Dabar žaisime namuose, prie savų sienų, turėsime gausų palaikymą“, – kalbėjo „Žalgirio“ kapitonas Ovidijus Verbickas.
Kapitono teigimu, komandai papildomo pasitikėjimo suteikė savaitgalį iškovota dramatiška pergalė prieš „Hegelmann“. Žalgiriečiai Raudondvaryje du kartus atsiliko, tačiau atsitiesė ir paskutinę minutę išplėšė pergalę 3:2.
Vyriausiasis treneris Andrius Skerla pripažino, kad rezultatas Tbilisyje buvo netikėtas ir skaudus, tačiau pabrėžė, jog komanda neturėtų iš karto galvoti apie visą trijų įvarčių deficitą.
„Esame nusivylę pirmosiomis rungtynėmis, bet gyvenimas tęsiasi ir laukia antrasis mačas. Rezultatas sudėtingas, tačiau turime padaryti viską, kad sužaistume geras rungtynes. Visų pirma nereikia galvoti, kaip įmušti tris įvarčius. Pradžioje reikia galvoti, kaip įmušti vieną. Įvarčiai keičia rungtynes.
Jeigu pavyktų pasižymėti kuo anksčiau, turėtume daugiau laiko pelnyti ir kitus įvarčius. Galbūt varžovai galvos, kad viskas jau baigta, bet mes turime galvoti apie save – kaip juos nubausti ir priversti čia jaustis nekomfortiškai“, – kalbėjo A. Skerla.