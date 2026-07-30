Įtampa kyla: UEFA teigia boikotuosianti pasaulio futbolo čempionatą

„UEFA nacionalinės komandos nedalyvaus jokiose FIFA varžybose, kol šie pasiūlymai bus ant stalo, nebent šio siūlymo bus visiškai atsisakyta ir bus suteiktos įpareigojančios garantijos, kad FIFA daugiau niekada neatvers savo valdymo struktūros ar varžybų privačiam kapitalui“, – pranešime teigė UEFA.
„Pasaulio futbolo čempionatas negali būti laikomas investiciniu produktu (…) Jokia jo dalis niekada neturėtų būti atiduota privatiems investuotojams. Pasaulio futbolo čempionatas neparduodamas“, – pridūrė UEFA.
LFF pozicija
Lietuvos futbolo federacija (LFF) palaiko UEFA poziciją ir mano, kad sprendimai, galintys iš esmės pakeisti pasaulio futbolo ateitį, turi būti priimami skaidriai, atsakingai ir įtraukiant visą futbolo bendruomenę, buvo rašoma ketvirtadienį vakare išplatintame LFF pranešime.
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„Šiandien tai nėra FIFA prieš UEFA. Tai nėra Europos prieš kitus žemynus klausimas. Tai diskusija apie tai, kokiais principais bus kuriama pasaulio futbolo ateitis. Futbolas priklauso visiems – nacionalinėms asociacijoms, žaidėjams, klubams, sirgaliams ir kiekvienam, kuris kasdien prisideda prie šio žaidimo augimo.
Daugelis Europos futbolo bendruomenės narių šiandien pasigedo platesnio dialogo ir gilesnių konsultacijų. Ir mes dalijamės šiuo lūkesčiu. Tokio masto sprendimai neturėtų būti vien finansinio ar komercinio pobūdžio – jie pirmiausia turi būti futbolo sprendimai, paremti bendru sutarimu ir pagarba visų nuomonei.
Palaikome UEFA poziciją, nes ji kalba apie pamatinius futbolo principus – skaidrumą, dialogą, solidarumą ir atsakomybę prieš visą futbolo bendruomenę. Tikime, kad FIFA ir UEFA kartu su visomis nacionalinėmis asociacijomis gali rasti sprendimą, kuris sustiprins pasaulio futbolą. Tam reikia daugiau atviro bendravimo, daugiau įsiklausymo ir daugiau bendro darbo. Būtent tokio lyderystės modelio šiandien tikisi futbolo bendruomenė Europoje ir visame pasaulyje, to tikisi ir Lietuvos futbolo federacija“, – komentuoja LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
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