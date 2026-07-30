LFF prezidentas prakalbo apie skandalingą FIFA planą: „Norisi sužinoti, kas už to slypi“

Skelbiama, jog FIFA prezidentas G. Infantino užsimanė dar papildomai pasipelnyti iš pasaulio futbolo čempionato ir dalį turnyro akcijų parduoti.
Kadangi FIFA oficialiai yra registruota kaip ne pelno siekianti organizacija ir tiesiogiai pardavinėti pirmenybių negali, ji tam įkurs atskirą juridinį asmenį – „FIFA Forward Enterprise“ (FFE). Nors kontrolinis paketas šioje įmonėje vis dar priklausytų FIFA, tarp 20 ir 30 procentų būtų parduota privačiam verslui, o tarp investuotojų įvardijama ir Joshua Kushnerio – jaunesniojo Donaldo Trumpo žento Jaredo Kushnerio brolio – įkurta įmonė „Thrive Capital“. Tikimasi, kad ši dalis bus nupirkta už ne vieną milijardą JAV dolerių.
Prieš tokį sprendimą akimirksniu sukilo didžioji dalis futbolo pasaulio. UEFA (Europos futbolo asociacijų sąjunga) akimirksniu pasmerkė tokį FIFA ėjimą, o jų pėdomis pasekė CONCACAF (Šiaurės, Centrinės Amerikos ir Karibų futbolo konfederacija), AFC (Azijos futbolo konfederacija), Anglijos futbolo asociacija (FA) ir Ispanijos futbolo lyga („La Liga“).
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G. Infantino puolė kritikuoti net ir politikai. Europos Sąjungos sporto komisaras Glennas Micallefas griežtai teigė, kad agresyvus komercializavimas griauna sportą, o Jungtinės Karalystės premjeras Andy Burnhamas pareiškė, kad pasaulio čempionatas nėra prekė ir futbolas priklauso sirgaliams bei bendruomenėms, o ne investuotojams.
Savo įpėdiniu liko nepatenkintas net ir buvęs FIFA prezidentas Seppas Blatteris, kuris buvo pašalintas dėl korupcijos.
„Glaudūs FIFA prezidento ir JAV prezidento santykiai pasiekė finansinį lygmenį, kuris daro didelę žalą futbolui. Niekas neturi teisės parduoti mūsų žaidimo“, – S. Blatteris rašė „X“ tinkle.
Dar prieš keletą metų FIFA buvo išreiškusi norą organizuoti pasaulio čempionatą kas 2 metus, tačiau tuomet UEFA sukilo prieš tokį sprendimą, grasindama boikotuoti čempionatą. Tokio grasinimo pabūgusi FIFA buvo priversta atsitraukti nuo tokių planų.
Manoma, jog šįkart UEFA gali imtis kažko panašaus. Su Lrytas kalbėjęs LFF prezidentas Edgaras Stankevičius teigė, jog jau ketvirtadienį 16 valandą įvyks neeilinis UEFA posėdis, kuriame bus svarstoma, ką daryti dėl tokio FIFA prezidento manevro.
„Šiandien (red. – ketvirtadienį) 16 valandą turime UEFA susirinkimą. Visi federacijų vadovai ir generaliniai sekretoriai kviečiami į neeilinį posėdį, kurio metu bus pateikta informacija. Esame gavę pirminį pristatymą ir pirmąsias idėjas iš FIFA, kaip visa tai galėtų atrodyti. Bet kol kas daug nežinomybės ir daug sukelto šaršalo.
Manau, normalu, jog Europa reaguoja priešiškai. Norisi išgirsti iš UEFA pasakymus, kurie turi daugiau informacijos. Norisi sužinoti, kas už to slypi ir kaip visa tai galėtų išsirutulioti žiūrint į ateitį“, – kalbėjo E. Stankevičius.
Tiesa, norint FIFA parduoti čempionatą, reikėtų, jog dėl to sutiktų ir didžioji dalis pasaulio futbolo federacijų. G. Infantino reikėtų daugumos teigiamų balsų iš visų 211 narių.
O norėdamas gauti palankesnius balsus G. Infantino atlieka tai, ką daugelis laikytų tiesiog balsų papirkinėjimu. FIFA prezidentas toms federacijoms, kurios palaikys tokią idėją, suteiks 40 mln. JAV dolerių paramą. To nesutikusioms padaryti parama būtų žymiai mažesnė – apie 10 mln. JAV dolerių.
Pranešama, jog federacijoms apsispręsti reikia iki rugsėjo 19 dienos, o planą palaikyti sutikusias federacijas 20 mln. JAV dolerių pasiektų jau nuo Naujųjų metų pradžios.
E. Stankevičiaus paklausus, ar tai neatrodo kaip paprasčiausia korupcija ir balsų papirkinėjimas, LFF prezidentas nebuvo linkęs kalbėti garsiomis frazėmis, tačiau teigė norintis sužinoti, kas slypi už visų šių skaičių ir laukiantis UEFA plano, kaip reaguoti į situaciją.
„Praėjusią naktį FIFA atsiuntė pasiūlymą – oficialų raštą, šiandien ryte gavome ir detalesnę prezentaciją, kurią dar tik žiūrinėjame, kaip tas modelis galėtų atrodyti, kokie čia papildomi finansavimo būdai ir kas už jų slypi.
Kad skaičiai pateikiami gražiai – yra viena, bet kas už tų skaičių slypi ir ką turėsi už tuos skaičius atsakyti? Tad norisi išgirsti UEFA matymą ir tuomet jau bus daugiau, mažiau aiškus planas“, – Lrytas portalui kalbėjo LFF prezidentas.
FIFAUEFALietuvos futbolo federacija (LFF)
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