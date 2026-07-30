Lyg liūtai kovoję panevėžiečiai apmaudžiai krito Kazachstane: tarptautinis žygis – baigtas

Panevėžiečiai ketvirtadienį išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su Kazachstanko Kostanajaus „Tobol“ klubu, bet pralaimėjo 11 metrų baudinių seriją 2:3.
Panevėžiečiai į priekį įsiveržė 33-iąją mačo minutę. Tąsyk smūgiu galva pasižymėjo kamuolį nuo virpsto į vartus jį pasiuntęs Nauris Petkevičius.
Vis dėlto pranašumo Lietuvos taurės čempionams išsaugoti nepavyko – pačioje pirmojo kėlinio pabaigoje rezultatą išlygino Amine Talai'us.
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Antrajame kėlinyje aikštės šeimininkai ne kartą buvo užgulę Panevėžio klubo vartus, bet svečiai kantriai dirbo gynyboje, komandą ne kartą saugojo ir vartininkas Vytautas Černiauskas.
Skaičiai švieslentėje nepasikeitė ir pratęsimo metu, tad veiksmas kėlėsi į 11 metrų baudinių seriją.
Joje įspūdingai žaidė net du varžovų smūgius atlaikęs vartininkas V. Černiauskas, tačiau pergalę vis tiek šventė aikštės šeimininkai, kurių trenerių štabe darbuojasi buvęs Lietuvos rinktinės kapitonas Gintaras Staučė.
Pirmasis komandų mačas prieš savaitę Panevėžyje taip pat baigėsi lygiu rezultatu 1:1.
Kitame etape Kazachstano klubas susikaus su Belgrado „Partizan“ arba Štraseno „UNA“.