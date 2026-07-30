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Po istorinės pergalės – neeilinis „Kauno Žalgirio“ šventimas: kalbą rėžė ir M. Kalnietis

2026 m. liepos 30 d. 10:03
Lrytas.lt
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FK „Kauno Žalgirio“ futbolininkai 1:0 įveikė Klaksviko „Klaksvik“ ekipą, žengė į trečiąjį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą ir įsirašė istorinį klubo pasiekimą, kuris žalgiriečiams garantavo vietą UEFA Konferencijų lygos pagrindiniame etape.
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Ilgą laiką rezultatas – kaip ir pirmosiose serijos rungtynėse – laikėsi 0:0, tačiau 85-ąją minutę perėmus kamuolį kontratakoje kamuolį į vartus iš maždaug 15 metrų atstumo pasiuntė žalgiriečių kroatas Leonas Krekovičius. To užteko, kad būtų pasiekta pergalė ir patekta į kitą atrankos etapą.
Po finalinio švilpuko liejosi „Kauno Žalgirio“ futbolininkų emocijos, o prie šventimo prisijungė ir ekipos prezidentas, buvęs profesionalus krepšininkas Mantas Kalnietis. Jis kartu su sirgalių grupe „Green White Boys“ užvedė skanduotę, o vėliau susigraudinęs stebėjo ir pergalingas emocijas rūbinėje.
 Mantas Kalnietis<br> Manto Daškevičiaus nuotr. Daugiau nuotraukų (22)
 Mantas Kalnietis
 Manto Daškevičiaus nuotr.
Po komandos trenerio Željko Sopičiaus kalbos žodį tarti buvo pakviestas ir M. Kalnietis.
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Vos jam atėjus žaidėjai vienas po kito pradėjo skanduoti „double bonus!“, kad būtų skirta daugiau laisvų dienų. Visgi M. Kalnietis netrukus nutraukė šūksnius.
„Kai paskutinį kartą skandavot „double bonus“, tai po to pralaimėjom 10 rungtynių iš eilės, – teigė jis. – Dabar jūs per daug turtingi – treneris negali jūsų priversti bėgioti. Mes savo klube turim auksine taisyklę: žaidžiam atiduodami 100 procentų, švenčiam – irgi. Varom į areną!“
Kauno ŽalgirisMantas KalnietisUEFA čempionų lyga
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