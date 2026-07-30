Po istorinės pergalės – neeilinis „Kauno Žalgirio“ šventimas: kalbą rėžė ir M. Kalnietis

Ilgą laiką rezultatas – kaip ir pirmosiose serijos rungtynėse – laikėsi 0:0, tačiau 85-ąją minutę perėmus kamuolį kontratakoje kamuolį į vartus iš maždaug 15 metrų atstumo pasiuntė žalgiriečių kroatas Leonas Krekovičius. To užteko, kad būtų pasiekta pergalė ir patekta į kitą atrankos etapą.
Po finalinio švilpuko liejosi „Kauno Žalgirio“ futbolininkų emocijos, o prie šventimo prisijungė ir ekipos prezidentas, buvęs profesionalus krepšininkas Mantas Kalnietis. Jis kartu su sirgalių grupe „Green White Boys“ užvedė skanduotę, o vėliau susigraudinęs stebėjo ir pergalingas emocijas rūbinėje.
Po komandos trenerio Željko Sopičiaus kalbos žodį tarti buvo pakviestas ir M. Kalnietis.
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Vos jam atėjus žaidėjai vienas po kito pradėjo skanduoti „double bonus!“, kad būtų skirta daugiau laisvų dienų. Visgi M. Kalnietis netrukus nutraukė šūksnius.
„Kai paskutinį kartą skandavot „double bonus“, tai po to pralaimėjom 10 rungtynių iš eilės, – teigė jis. – Dabar jūs per daug turtingi – treneris negali jūsų priversti bėgioti. Mes savo klube turim auksine taisyklę: žaidžiam atiduodami 100 procentų, švenčiam – irgi. Varom į areną!“
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