Po „Kauno Žalgirio“ trenerio kritikos futbolo federacijai – LFF atstovo atsakas

„Noriu pasakyti, jog esu labai laimingas būdamas čia, Kaune, tačiau taip pat norėčiau pasakyti, kad kai kurių dalykų tiesiog nesuprantu. Negaliu suprasti, kaip vietos futbolo federacija uždaro perėjimų langą liepos 15-ąją“, – spaudos konferencijoje teigė kroatas.
„Suprantu, kad federacija rūpinasi visais čempionate žaidžiančiais klubais, tačiau lygiai taip pat turėtų galvoti ir apie tuos, kurie žaidžia Europoje. Turėtų galvoti, kas geriausia Lietuvos klubams, padėti mums. Kaip su žaidėjais iš gatvės, pakartosiu – iš gatvės, nes perėjimų langas jau yra uždarytas, aš galiu pasiekti rezultatą? Nesu burtininkas. Manau, kad ateityje privalote galvoti apie tai ir priimti kitus sprendimus, nes taip Lietuvos futbolui būtų geriau, – tęsė strategas. – Žinau, kad esate krepšinio tauta, bet privalote tai padaryti.“
Ž. Sopičiaus kritikos epicentre – Lietuvos komandų dalyvavimas Europinių turnyrų atrankose. Kadangi LFF sprendimu žaidėjų perėjimų langas užsidaro liepos 15-ąją, į europinį turnyrą patekę Lietuvos klubai nebeturi jokių galimybių stiprintis prieš laukiančias tarptautines kovas.
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Ketvirtadienį į trenerio pareiškimus sureagavo ir pati LFF.
„Žaidėjų registracijos laikotarpiai nustatomi vadovaujantis FIFA taisyklėmis. Per metus gali būti numatyti du registracijos laikotarpiai, kurių datos turi būti suderintos iš anksto ir pateiktos FIFA per Tarptautinę perėjimų sistemą TMS. Kiekvienais metais Lietuvos futbolo federacija kreipiasi į klubus ir prašo pateikti savo poziciją dėl kitų metų registracijos laikotarpių. Atsižvelgiant į klubų nuomonę ir varžybų kalendorių, nustatomos datos, kurias LFF pateikia FIFA“, – teigiama federacijos pranešime.
„Visų pirma sveikiname „Kauno Žalgirį“ su istoriniu rezultatu. Suprantame trenerio išsakytą pastabą – klubui tęsiant kovą Europos turnyruose, galimybė sustiprinti komandą tampa ypač aktuali. Federacijos pareiga yra ne tik laikytis nustatytų procedūrų, bet ir išgirsti, kai praktikoje jos klubams kelia realių iššūkių. Treneris kalba iš kasdienės darbo su komanda patirties ir pateikia konkrečius argumentus, kodėl vėliau vykstantis registracijos laikotarpis galėtų būti naudingas Europos turnyruose dalyvaujantiems Lietuvos klubams.
Iki šiol antrasis žaidėjų registracijos laikotarpis Lietuvoje vykdavo nuo birželio 15 dienos iki liepos 15 dienos, o klubai poreikio šias datas keisti nebuvo išreiškę. Vis dėlto FIFA taisyklės leidžia pasirinkti ir kitą laikotarpį – svarbu, kad jis vyktų sezono viduryje, truktų nuo keturių iki aštuonių savaičių, o datos FIFA būtų pateiktos nustatytais terminais. Todėl rengiant kitų metų varžybų kalendorių ir registracijos laikotarpius šis klausimas bus dar kartą aptartas su klubais. Jeigu klubai matytų poreikį antrąjį registracijos laikotarpį numatyti kitu metu ir dėl to sutartų, LFF tokį sprendimą įvertintų, o pasirinktas datas pateiktų FIFA ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki jų įsigaliojimo“, – teigė futbolo vystymo departamento vadovas Vaidotas Zajarskas.
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