V. Benkunskas įgėlė Kaunui: „Vilniaus stadionas bus tikrasis stadionas futbolui“

„Žinau, kad vyksta pokalbiai ir yra dėliojami skaičiai, bet detalių tikrai nežinau. Kai bus sprendimas iš koncesininko, esame sutarę, kad jis bus pristatytas. Kol kas tokio sprendimo, kad konkreti įmonė ar jų kažkoks būrys būtų sutarę tapti operatoriais, dar nėra“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė V. Benkunskas.
Viešojoje erdvėje buvo kilusi diskusija apie tai, kam pagrindinėse Lietuvos sporto erdvėse turėtų būti teikiamas prioritetas – sportui ar kitiems pramoginiams renginiams.
Tą paskatino situacija Kaune, kai vietos futbolo klubo „Kauno Žalgirio“ trečiadienio rungtynės atrankoje į UEFA Čempionų lygą buvo perkeltos iš Dariaus ir Girėno stadiono į Jonavą. Toks sprendimas priimtas, nes stadione vyksta pasiruošimas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) superžvaigždės „Pitbull“ koncertui, kuris pernai buvo suplanuotas šių metų liepos 31-ajai.
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Nepaisant to, „Kauno Žalgiris“ 1:0 įveikė Farerų salų čempionus „Klaksvik“, žengė į kitą etapą atrankoje į UEFA Čempionų lygą bei garantavo sau vietą trečiame pagal pajėgumą Europos klubiniame turnyre – Konferencijų lygoje.
Vilniaus meras savo ruožtu tikisi, kad užbaigtame Nacionaliniame stadione tokių atvejų nebus, tačiau neatmetė, kad viskas priklausys nuo objekto operatorių ir to, kaip jie susitvarkys su renginių grafikais.
„Žinote, kai yra konkretus grafikas, jam lengviausia yra pasiruošti ir tinklelį susidėlioti, bet sporte taip būna, kad tos varžybos kartais iškrenta netikėtai. Čia, iš esmės, jau bus atsakomybė paties operatoriaus – susidėlioti visą tinklelį ir grafiką taip, kad visi renginiai būtų aptarnauti“, – teigė V. Benkunskas.
„Šiaip Vilniaus stadionas bus tikrasis stadionas futbolui. Tai yra tikras futbolo stadionas ir prioritetas bus sportui, bet čia jau turbūt operavimo dalykai. Labai tikiuosi, kad kai pagrindinė Vilniaus komanda „Žalgiris“ žais kažkokias europines varžybas, jai nereikės kažkur išvažiuoti ir ji galės žaisti naujausiame mūsų stadione“, – vylėsi sostinės savivaldybės vadovas.
Vilniaus Nacionalinio stadiono projektą vysto nekilnojamojo turto bendrovė „Hanner“, kuri pernai birželį nusipirko didžiąją dalį bendrovės „Venetus Capital“ akcijų. Šiai priklauso stadiono koncesininkė „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“. Tuomet liepą „Hanner“ sudarė rangovų sutartis su bendrovėmis „Naresta“ bei „Kalvasta statyba“ ir pradėjo stadiono statybos darbus.
Gegužę V. Benkunskas sakė, kad augant statybinių medžiagų kaštams savivaldybė derino naują koncesijos sutarties variantą, ir tikino, kad paties projekto vystymo kaina nepadidės.
Teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija (EK) pateikė pernai gegužės pabaigoje. 2022-aisiais EK patvirtinus 155 mln. eurų vertės projektui skirtą valstybės pagalbos schemą, iš naujo Komisijos patvirtinimą reikėjo gauti po to, kai buvo pakeista koncesijos sutartis ir indeksuota projekto kaina.
Vilniaus miesto savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) koncesijos sutartį sudarė 25 metų laikotarpiui.
Visą daugiafunkcį kompleksą sudaro 19 tūkst. vietų nacionalinis stadionas su sporto muziejumi viduje, sporto centras su krepšinio, rankinio, gimnastikos, bokso salėmis, trys futbolo treniruočių aikštės, tarptautinės kategorijos lengvosios atletikos stadionas su futbolo aikšte, lengvosios atletikos apšilimo zona su mėtymo sektoriais, kultūros centras su biblioteka ir 300 vietų vaikų darželis.
Nacionalinis stadionasValdas BenkunskasKauno Žalgiris
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