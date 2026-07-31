Nuo G. Infantino atsitraukusi dešinioji ranka negailestingai kirto FIFA prezidentui

FIFA prezidentas G. Infantino užsimanė dar papildomai pasipelnyti iš pasaulio futbolo čempionato ir dalį turnyro akcijų parduoti.
Kadangi FIFA oficialiai yra registruota kaip ne pelno siekianti organizacija ir tiesiogiai pardavinėti pirmenybių negali, ji tam įkurs atskirą juridinį asmenį – „FIFA Forward Enterprise“ (FFE). Nors kontrolinis paketas šioje įmonėje vis dar priklausytų FIFA, tarp 20 ir 30 procentų būtų parduota privačiam verslui, o tarp investuotojų įvardijama ir Joshua Kushnerio – jaunesniojo Donaldo Trumpo žento Jaredo Kushnerio brolio – įkurta įmonė „Thrive Capital“. Tikimasi, kad ši dalis bus nupirkta už ne vieną milijardą JAV dolerių.
Į tai sureagavo ir UEFA. Visos 55 Europos futbolo asociacijų sąjungai priklausančios valstybės pareiškė, jog boikotuos pasaulio čempionatą, o prie europiečiams palaikymą išreiškė CONCACAF (Šiaurės, Centrinės Amerikos ir Karibų futbolo konfederacija) ir AFC (Azijos futbolo konfederacija).
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Nuo G. Infantino nusisuko net ir vyriausiasis jo patarėjas – Carlosas Cadeiro. Buvęs bankininkas pareiškė, jog šį sprendimą FIFA galva priiminėjo nesitardama su aplinkiniais, o pats pažvelgęs į siūlymą teigė nesuprantantis, kokia logika vadovaujasi FIFA prezidentas.
Išreiškęs meilę futbolo žaidimui C. Cadeiro pareiškė atsistatydinantis iš savo pareigų.
„Kaip vyresnysis FIFA prezidento patarėjas, buvęs bankininkas ir visą gyvenimą esantis futbolo sirgalius, negaliu likti nuošalyje, kai FIFA svarsto galimybę parduoti Pasaulio taurės akcijų paketą. Būsiu atviras: prisidedant prie šio pasiūlymo nedalyvavau ir jam vienareikšmiškai priešinuosi. Tai blogas sandoris FIFA narėms asociacijoms, blogas sandoris futbolui ir blogas sandoris ilgalaikei žaidimo ateičiai.
Futbolas yra mano gyvenimo ašis, o po daugiau nei 35 metų, praleistų bankininkystėje, suprantu tiek turto vertę, tiek pasekmes atidavus jo dalį. Štai kodėl šis pasiūlymas turėtų būti atmestas.
FIFA jau dabar turi prieigą prie neįtikėtinų finansinių išteklių. Organizacija turi milijardus dolerių rezervų ir neturi jokių skolų. Pats FIFA prezidentas pabrėžė 15 mlrd. JAV dolerių pajamas, sugeneruotas 2022–2026 m. laikotarpiu. Jei narės asociacijos mano, kad žaidimui vystyti reikia papildomų investicijų, FIFA jau turi finansinį pajėgumą suteikti šią paramą iš turimų išteklių. Šiame kontekste nuolatinės vertingiausio futbolo turto dalies pardavimas siekiant surinkti 4,2 mlrd. JAV dolerių neturi jokios prasmės. Tai futbolo ateities užstatymas be jokio įtikinamo pagrindo.
Sėkmingi ekonominiai rezultatai nebuvo atsitiktinumas. Juos pasiekė patyrę futbolo profesionalai, pagerinę FIFA komercinius rekordus. Tačiau nepaisant šių pasiekimų, FIFA dabar reikalauja tikėti, kad norint pakelti vertę, reikalingi investuotojai iš išorės. Aš nesutinku su šiuo teiginiu. Žmonės, sukūrę šią sėkmę, jau įrodė, kad FIFA turi pakankamai kompetencijos ir toliau auginti tiek žaidimą, tiek jo komercinę ateitį.
Labiausiai neramina tai, kad nėra atsakymų į esminius klausimus. Kodėl būtent šis sandoris? Kodėl dabar? Kokios priežiūros procedūros numatytos? Kas iš to laimi? Ar buvo rengiamas konkurso procesas? Koks valdymo modelis bus taikomas? Ką galiausiai gaus investuotojai ir kokia kaina futbolui?
Šie klausimai daugiausia lieka be atsakymų, tačiau iš narių asociacijų reikalaujama priimti milžiniškos svarbos sprendimą vos per 50 dienų arba rizikuoti likti nuošalyje. Tai nėra atsakingas būdas spręsti pasaulinio futbolo ateitį.
Šis pasiūlymas tapo esminiu klausimu FIFA ateičiai. Po kruopštaus apsvarstymo nebegaliu toliau eiti vyresniojo FIFA prezidento patarėjo pareigų. Todėl su tiesioginiu poveikiu atsistatydinu.
FIFA pareiga nėra bet kokia kaina maksimaliai padidinti komercinę grąžą. Jos pareiga – saugoti ir stiprinti futbolą ateities kartoms. Kai šie principai susikerta, futbolas turi būti pirmoje vietoje.
Buvo gyvenimo privilegija tarnauti FIFA daugiau nei penkerius metus ir dirbti kartu su atsidavusiais, principingais žmonėmis, kuriems nuoširdžiai rūpi šis žaidimas. Tikiuosi, kad jie taip pat prabils, nes tokio masto sprendimai turėtų būti priimami futbolo, o ne tų, kurie siekia iš jo pasipelnyti, interesais“, – paskelbė C. Cadeiro.
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