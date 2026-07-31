Tris „Žalgirio“ įvarčius į buvusios ekipos vartus įmušęs S. Bilenkis: „Atsiprašau, bet turėjau tai padaryti“

„Esu visiškai išsekęs. Mums tai buvo beprotiška naktis, tačiau mes jos nusipelnėme. Ištaisėme savo klaidas, išėjome į aikštę, parodėme požiūrį bei charakterį ir įrodėme, kad esame verti žengti į kitą etapą. Džiaugiuosi už komandą ir sveikinu visus“, – kalbėjo S. Bilenkis.
Pasak jo, po pirmųjų rungtynių Tbilisyje, kurias „Žalgiris“ pralaimėjo 0:3, komandoje ilgų pokalbių neprireikė.
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„Visi suprato, kad tai buvo tik pirmosios rungtynės ir kad turime ištaisyti smulkias detales. Iškart po to mačo buvome pasiruošę žaisti atsakomąsias rungtynes. Mes jų laukėme ir šiandien tai parodėme aikštėje. Visi atidavė 100 procentų, todėl nusipelnėme šios pergalės“, – teigė puolėjas.
Tris įvarčius pelnęs ukrainietis asmeninių nuopelnų nesureikšmino. Jam šios rungtynės buvo ypatingos ir todėl, kad „Dinamo“ klubui jis atstovavo 2022 metais.
„Kartais taip nutinka, bet pirmiausia džiaugiuosi už komandą. Jau anksčiau sakiau, kad nesvarbu, ar įmušiu aš – svarbiausia, kad komanda gerai žaistų ir pasiektų rezultatą. Kai įmušu, esu dar laimingesnis. Ypač šiandien, kai pelniau įvarčius prieš savo buvusią komandą. Atsiprašau, bet turėjau tai padaryti“, – kalbėjo S. Bilenkis.
Net ir antrajame kėlinyje rezultatui tapus 3:2 žalgiriečiai, pasak puolėjo, tikėjimo neprarado.
„Rungtynės darėsi beprotiškos. Vėl praleidome paprastą įvartį po kvailos klaidos, tačiau išėjome kovoti ir parodyti charakterį. Prieš rungtynes kalbėjome, kad nesvarbu, kas nutiks – turime spausti ir mušti įvarčius. Įmušėme vieną, praleidome, bet spaudėme toliau. Žingsnis po žingsnio pasiekėme rezultatą, kurio mums reikėjo“, – sakė jis.
90-ąją minutę S. Bilenkis savo pasirodymą vainikavo įspūdingu smūgiu ir trečiuoju įvarčiu.
„Gal tai ir nebuvo buvo gražiausias mano karjeros įvartis – praėjusį sezoną kaire koja įmušiau dar įspūdingesnį. Tačiau šis tikriausiai pakils į pirmąją vietą tarp mano mėgstamiausių, nes buvo daug svarbesnis. Mano pozicijoje ne visada lengva rasti progų tokiems smūgiams, bet kai galiu – smūgiuoju. Esu labai laimingas, kad padėjau komandai“, – kalbėjo puolėjas.
S. Bilenkis teigė, kad paskutinėmis minutėmis apie laiko vilkinimą negalvojo: „Kai gavau progą, nebijojau smūgiuoti. Visada smūgiuosiu arba perduosiu kamuolį geresnėje pozicijoje esančiam partneriui. Mes nenorėjome vilkinti laiko. Jei turi žaisti 90 minučių, turi išlikti susikaupęs, spausti, bandyti įmušti daugiau ir drausmingai gintis. Jautėmės užtikrintai, todėl spaudėme toliau.“
Puolėjas taip pat pagyrė Nikola Petkovičių, kuris rungtynių pradžioje nerealizavo 11 metrų baudinio, tačiau vėliau įmušė du įvarčius.
„Net ir geriausi žaidėjai kartais neįmuša baudinių. Manau, kad tas nerealizuotas baudinys mums suteikė dar daugiau energijos, o Nikola parodė savo charakterį. Po tokio momento nėra lengva sugrįžti į rungtynes, tačiau jis pelnė du įvarčius ir atliko beprotišką darbą. Labai dėl jo džiaugiuosi“, – sakė ukrainietis.
Atskirą padėką S. Bilenkis skyrė komandą visas rungtynes į priekį stūmusiems fanams.
„Atmosfera buvo beprotiška. Labai ačiū už tokį palaikymą. Kiekvienose namų rungtynėse aistruoliai mus stumia į priekį ir suteikia papildomos energijos. Šiandien tai mums labai padėjo“, – sakė jis.
Savo įvarčius puolėjas skyrė artimiausiems žmonėms: „Visus savo įvarčius skiriu žmonai ir sūnui. Kai žaidžiu ne gimtojoje šalyje ir ilgą laiką būnu išvykęs, šeimai nėra lengva. Žmona man be galo padeda ir kartu su sūnumi mane motyvuoja. Todėl visi šie įvarčiai skirti jiems.“