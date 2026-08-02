M. Mudryko 2024-ųjų spalį po rungtynių Ukrainos rinktinėje pateiktame šlapimo mėginyje mėginyje buvo rasta metabolito meldoniumo. Futbolininkas iš pradžių buvo suspenduotas neterminuotai, o galiausiai jam buvo skirta 4 metų bausmė. Londono „Chelsea“ saugas visą laiką neigė vartojęs bet kokias šio preparato turinčias medžiagas ir tokį sprendimą apskundė.
Apeliacijai dar nesant išnagrinėtai iki galo, Anglijos futbolo asociacija (FA) ir Pasaulinė antidopingo agentūra (WADA) pasiekė susitarimą ir ukrainiečio suspendavimo terminas buvo sumažintas iki dvejų metų, todėl jis į futbolą gali grįžti jau dabar.
„WADA techniniame dokumente buvo padaryta pakitimų, kurie, nors ir nėra taikoma retroaktyviai, reiškia, kad, jei M. Mudryko mėginys būtų paimtas šiandien, meldoniumo koncentracija jame nebūtų pažymėta ir jokių pažeidimų nebūtų nustatyta“, – rašė FA.
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M. Mudrykas pastaruosius dvejus metus sportavo individualiai, o žiniai apie jo grįžimą į futbolą tapus oficialia ukrainietis jau buvo įtrauktas į „Chelsea“ sudėtį bei su komanda kartu skris į Honkonge vyksiantį draugišką turnyrą.
Meldoniumas yra žinomas kaip medžiaga, galinti pagerinti širdies veiklą. Jis buvo išrastas 1970-aisiais Latvijoje. Žymiausia meldoniumą vartojusi sporto asmenybė yra rusų tenisininkė Marija Šarapova, kuri dėl to 2016-aisiais buvo suspenduta 2 metams.