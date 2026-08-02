Futbolo karas tęsiasi: UEFA išsiuntė grasinantį laišką FIFA prezidentui

FIFA planavo pardavinėti pasaulio čempionatą, o prie to netiesiogiai būtų prisidėjusi ir JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija, su kuria buvo konsultuotasi dėl šio plano įgyvendinimo. Kadangi FIFA oficialiai yra registruota kaip ne pelno siekianti organizacija ir tiesiogiai pardavinėti pirmenybių negali, ji tam būtų įkūrusi atskirą juridinį asmenį – „FIFA Forward Enterprise“ (FFE).
Nors kontrolinis paketas šioje įmonėje vis dar būtų priklausęs FIFA, tarp 20 ir 30 procentų būtų parduota privačiam verslui, o tarp investuotojų buo įvardijama ir Joshua Kushnerio – jaunesniojo D. Trumpo žento Jaredo Kushnerio brolio – įkurta įmonė „Thrive Capital“. Dar apie 20 procentų akcijų naujajame juridiniame asmenyje būtų buvę išdalinta visoms 211 FIFA asociacijų, tarp kurių yra ir Lietuvos futbolo federacija (LFF).
Plane buvo numatyta, kad FIFA prezidentas G. Infantino vadovautų FFE net ir baigęs kadenciją FIFA organizacijoje, o kaip atlygį kasmet susižertų dešimtis milijonų JAV dolerių.
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Proceso metu FIFA net buvo išsiuntusi laiškus šalių-narių federacijoms teigdama, kad toms, kurios palaikys pasiūlymą įkurti FFE, bus skirta net keturis kartus daugiau pinigų negu toms, kurios nepalaikys – 40 mln. eurų palyginus su 10 mln. eurų.
Europos futbolo federacijas vienijanti UEFA iškart pareiškė esanti griežtai prieš tokį siūlymą. Ketvirtadienį buvo surengtas nuotolinis susitikimas, kuriame federacijos-narės nusprendė boikotuoti pasaulio čempionatą ir FIFA renginius. UEFA palaikymą išreiškė ir Azijos atitikmuo AFC bei Centrinės bei Šiaurės Amerikos federacijas jungianti CONCACAF.
Matydama visuotinį spaudimą ir itin neigiamą visuomenės reakciją FIFA tokio plano galiausiai atsisakė. Visgi istorija čia nesibaigia.
Kaip skelbia „The Telegraph“ žurnalistas Benas Rumsby, UEFA penktadienį, liepos 31-ąją, FIFA prezidentui G. Infantino išsiuntė laišką, kuriame grasina imtis teisinių veiksmų bei įspėja dėl jo paties veiksmų.
„Jūs ir FIFA nedelsiant privalote imtis veiksmų, kad būtų identifikuoti, surasti ir išsaugoti visi dokumentai ir elektroniškai saugoma informacija, minima šiame rašte, kurią turite jūs arba FIFA. Šiems reikalavimams negalioja jokie jūsų vidinės politikos nuostatai ir šis reikalavimas yra viršesnis už bet kokius dokumentų naikinimo ar ištrynimo punktus, kurie priešingu atveju galėtų galioti“, – teigiama rašte.
Laiške yra minimas pats G. Infantino, taip pat FIFA futbolo vystymo vadovas, legendinis treneris Arsene'as Wengeras, FIFA sekretorius Mattias Grafstromas bei operacijų vadovas Kevinas Lamouras.
„UEFA oficialiai įspėja, kad bet koks dokumentų sunaikinimas, ištrynimas, pakeitimas, slėpimas ar praradimas po šio reikalavimo – arba bet kurios ankstesnės datos, kai remiantis protingumo principu žinojote apie galimus teisinius veiksmus – gali būti laikomas dokumentų klastojimu“, – pareiškė UEFA.
Laiške UEFA mini, kad FIFA organizacijai ir G. Infantino duoda penkias darbo dienas, per kurias turi būti atsakyta, kad su šiuo laišku buvo susipažinta, kad jis buvo suprastas, kad bus imtasi veiksmų išsaugant dokumentus ir kad bus pripažinta, jei kokie nors dokumentai jau buvo sunaikinti.
Panašūs laiškai buvo išsiųsti ir FFE steigime turėjusiems dalyvauti investuotojams.