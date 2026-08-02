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Migrantų krizės Ispanijoje metu žuvo futbolininkė: po mirties tėtis atskleidė gniuždantį faktą

2026 m. rugpjūčio 2 d. 13:21
Lrytas.lt
Didžiulis migrantų iš Maroko antplūdis į Ispanijos miestą Seutą iššaukė reakcijas visame pasaulyje. Per keletą dienų Afrikos žemyne esantį Ispanijos miestą pasiekė dešimtys tūkstančių migrantų. Neapsieita buvo ir be žuvusiųjų, tarp kurių – ir profesionali futbolininkė.
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Nors dar neseniai buvo kalbama apie prarastas 67 gyvybes, Ispanijos žiniasklaidos teigimu, žuvusiųjų skaičius jau gali siekti ir 90. Kaip praneša Maroko žiniasklaida, tarp jų yra ir 20-metė futbolininkė Faten Ben Omar El Azizi.
Merginos tėtis Maroko dienraščiui „Alyaoum24“ pasakojo, kad Feten kelionę pradėjo paplūdimyje Fnideke, kai sužinojo, kad atsivėrė galimybė patekti į Seutą. Ji, kaip ir kiti migrantai, į Ispaniją plūdo plaukdama. Teigiama, kad ji žuvo kelionės į Seutą metu. Tikslios aplinkybės nėra žinomos.
Vėlionės tėtis taip pat teigė, kad merginai jau buvo suteikta Ispanijos viza, todėl ji būtų galėjusi patekti į Seutą ir nerizikuodama savo gyvybe, tačiau ji apie tai plaukdama nežinojo.
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F. El Azizi savo trumpoje karjeroje rungtyniavo savo gimtinėje, kurioje atstovavo Tetuano „Moghreb“ ir Tanžero „Moghreb“ klubams.
Seuta, nors ir priklauso Ispanijai, nėra Šengeno zonoje, todėl migrantai iš Maroko be papildomos patikros į Ispaniją negali patekti.
migrantų krizėIspanijaMarokas

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