Migrantų krizės Ispanijoje metu žuvo futbolininkė: po mirties tėtis atskleidė gniuždantį faktą

Nors dar neseniai buvo kalbama apie prarastas 67 gyvybes, Ispanijos žiniasklaidos teigimu, žuvusiųjų skaičius jau gali siekti ir 90. Kaip praneša Maroko žiniasklaida, tarp jų yra ir 20-metė futbolininkė Faten Ben Omar El Azizi.
Merginos tėtis Maroko dienraščiui „Alyaoum24“ pasakojo, kad Feten kelionę pradėjo paplūdimyje Fnideke, kai sužinojo, kad atsivėrė galimybė patekti į Seutą. Ji, kaip ir kiti migrantai, į Ispaniją plūdo plaukdama. Teigiama, kad ji žuvo kelionės į Seutą metu. Tikslios aplinkybės nėra žinomos.
Vėlionės tėtis taip pat teigė, kad merginai jau buvo suteikta Ispanijos viza, todėl ji būtų galėjusi patekti į Seutą ir nerizikuodama savo gyvybe, tačiau ji apie tai plaukdama nežinojo.
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F. El Azizi savo trumpoje karjeroje rungtyniavo savo gimtinėje, kurioje atstovavo Tetuano „Moghreb“ ir Tanžero „Moghreb“ klubams.
Seuta, nors ir priklauso Ispanijai, nėra Šengeno zonoje, todėl migrantai iš Maroko be papildomos patikros į Ispaniją negali patekti.