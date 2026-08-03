„Žalgirio“ stebuklas nugulė į istorijos metraščius – buvo pagerinti net keturi Lietuvos rekordai

Pirmąsias rungtynes Sakartvele „Žalgiris“ pralaimėjo 0:3, tačiau Vilniuje liepos 30 d. atsakė septyniais įvarčiais ir laimėjo bendru rezultatu 7:5.
Po pirmojo kėlinio rezultatas dar buvo lygus 1:1, o po pertraukos žalgiriečiai pasižymėjo net 6 kartus.
Daugiausia įvarčių per vienerias rungtynes
„Žalgiris“ tapo pirmuoju Lietuvos klubu, per vienas UEFA turnyrų rungtynes įmušusiu septynis įvarčius.
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Ankstesnis rekordas taip pat priklausė žaliai baltiems. 1994 metais UEFA Taurių laimėtojų taurės atrankoje „Žalgiris“ namuose 6:0 sutriuškino Velso klubą „Barry Town“. Šis laimėjimas išlieka kaip kitas rekordas – pergalė didžiausiu skirtumu.
Rezultatyviausia Lietuvos klubo pergalė
Atsakomosiose rungtynėse su Tbilisio „Dinamo“ iš viso buvo įmušti 9 įvarčiai. Iki šiol nė viena Lietuvos komanda nebuvo laimėjusi UEFA rungtynių, kuriose abi ekipos kartu būtų pasižymėjusios daugiau nei 6 kartus.
Devyni įvarčiai apskritai nėra naujas vienų rungtynių rekordas – 2002 metais Marijampolės „Sūduva“ išvykoje 1:8 pralaimėjo Glazgo „Celtic“. Tačiau „Žalgiris“ tapo pirmuoju Lietuvos klubu, kuris buvo tokių rungtynių laimėtojas.
Didžiausias panaikintas deficitas
Iki šiol Lietuvos klubams UEFA turnyruose buvo pavykę atsitiesti ir į kitą etapą patekti tik po 1 įvarčio skirtumu pralaimėtų pirmųjų rungtynių.
„Žalgiris“ tapo pirmąja Lietuvos komanda, panaikinusia 3 įvarčių deficitą.
Po pralaimėjimo 0:3 Tbilisyje žaliai baltiems Vilniuje reikėjo įmušti mažiausiai 3 kartus, tačiau jie varžovų vartininką įveikė 7 kartus ir laimėjo rungtynes 5 įvarčių persvara.
Dar vienas išskirtinis statistinis pasiekimas – 8 įvarčių rezultatų skirtumo pokytis tarp dviejų susitikimų. Tbilisyje „Žalgiris“ pralaimėjo 3 įvarčių skirtumu, o Vilniuje triumfavo 5 įvarčių persvara.
Šeši įvarčiai per vieną kėlinį
Dar vienas rekordas pasiektas per antrąjį rungtynių kėlinį. Po pirmųjų 45 minučių rezultatas buvo 1:1, todėl visus likusius 6 įvarčius „Žalgiris“ pelnė po pertraukos.
Iki šiol nė vienam Lietuvos klubui UEFA turnyruose nebuvo pavykę per vieną kėlinį pasižymėti šešis kartus. Net per rekordinę 1994 metų pergalę 6:0 prieš „Barry Town“ žalgiriečiai pirmajame kėlinyje įmušė 2, o antrajame – 4 įvarčius.
Pakartojo dviejų rungtynių rezultatyvumo rekordą
Per dvejas „Žalgirio“ ir Tbilisio „Dinamo“ rungtynes iš viso buvo įmušta 12 įvarčių. Tai – pakartotas Lietuvos klubų UEFA rekordas.
Tiek pat įvarčių buvo įmušta dar trijose Lietuvos klubų porose. Tiesa, tik vienoje vyko atkakli dvikova – tarp Vilniaus „Vėtros“ ir „Llanelli“ (bendras rezultatas 6:6) 2007 metais. Kitose varžovai buvo ryškiai stipresni – akistatose tarp Panevėžio „Ekrano“ ir Zagrebo „Dinamo“ (3:9) 2006-aisiais bei Klaipėdos „Atlanto“ ir Bukarešto „Rapid“ (0:12) 2001 metais.
Lietuvos klubai UEFA turnyruose nuo 1988 metų, įskaitant šį sezoną, sužaidė 447 rungtynes.
Retas sugrįžimas
Toks atvejis apskritai yra retas Europos turnyruose vertinant visų šalių komandas.
Per pastarąjį dešimtmetį UEFA vyrų klubiniuose turnyruose, įskaitant atranką, per beveik pusantro tūkstančio skirtingas dviejų rungtynių dvikovas (daugiau nei 4,8 tūkst. rungtynių) tik 9 komandoms buvo pavykę patekti toliau po pirmųjų rungtynių pralaimėjimo bent trimis įvarčiais.
Per pastaruosius dešimt metų tai taip pat sugebėjo „Barcelona“ (Ispanija), „Roma“ (Italija), Sankt Peterburgo „Zenit“, „Liverpool“ (Anglija), „Olympiacos“ (Graikija), HJK (Suomija), „Brondby“ (Danija), Lisabonos „Sporting“ (Portugalija) ir AGF (Danija). Pastarasis klubas tai padarė diena anksčiau nei „Žalgiris“ – sugebėjo atsirevanšuoti prieš Poznanės „Lech“ 4:1 už pralaimėjimą tokiu pat rezultatu.
„Žalgiris“ tapo dešimtu tokiu atveju, septintu po lygiai 3 įvarčių deficito ir pirmuoju šiame laikotarpyje, per atsakomųjų rungtynių 90 minučių įmušusiu 7 įvarčius. 6 „Žalgirio“ įvarčiai antrajame kėlinyje – didžiausias rodiklis tarp visų šių sugrįžimų.
Vilniečių pasirodymas nuskambėjo ir Europoje. Kone ryškiausiai „Žalgirio“ sugrįžimą pristatė didžiausia Vokietijos žiniasklaidos priemonė „BILD“, skyręs atskirą tekstą pavadinęs jį „milžinišku Europos stebuklu – nuo 0:3 iki 7:5“.
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Kitas rungtynes „Žalgiris“ UEFA Konferencijų lygoje žais rugpjūčio 6 d. namuose prieš Splito „Hajduk“. Bilietus į rungtynes platina „Kakava.lt“ (vieša prekyba nuo pirmadienio 12 val.).
Vilniaus ŽalgirisTbilisio Dinamorekordas
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