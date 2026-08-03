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Beprotybė: bilietai į „Žalgirio“ mačą su kroatais iššluoti vos per penkias minutes

2026 m. rugpjūčio 3 d. 12:24
Lrytas.lt
Panašu, kad praėjusį ketvirtadienį Vilniaus „Žalgirio“ sukurtas futbolo stebuklas užkrėtė lietuvius futbolo virusu.
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Šį ketvirtadienį vilniečiai pasitiks trečiąjį UEFA Konferencijų lygos atrankos iššūkį, kuriame susikaus su Kroatijos futbolo milžinu Splito „Hajduk“.
Pirmadienį 12 valandą prasidėjusi vieša bilietų prekybą į ketvirtadienio rungtynes baigėsi vos po kelių minučių.
Komandos prezidentas Andrius Tapinas pirmadienio popietę feisbuke patvirtino, kad 12 val. 5 min. jau buvo parduoti visi bilietai į akistatą prieš Kroatijos klubą.
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„Niekam tas lietuviškas futbolas neįdomus“, – ironizavo A. Tapinas.
Primename, kad Vilniaus „Žalgiris“ futbolo stebuklą sukūrė praėjusią savaitę, kai po pirmojo mačo atsilikdami 0:3 prieš Tbilisio „Dinamo“ prisikėlė iš pelenų ir atsakomąjį mačą laimėjo 7:2.
„Žalgirio“ ir „Hajduk“ akistata Vilniuje vyks ketvirtadienį, 20 val. Po savaitės atsakomoji dvikova bus žaidžiama Kroatijoje.
Vilniaus ŽalgirisSplito HajdukUEFA Europos konferencijų lyga

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