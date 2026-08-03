Beprotybė: bilietai į „Žalgirio“ mačą su kroatais iššluoti vos per penkias minutes

Šį ketvirtadienį vilniečiai pasitiks trečiąjį UEFA Konferencijų lygos atrankos iššūkį, kuriame susikaus su Kroatijos futbolo milžinu Splito „Hajduk“.
Pirmadienį 12 valandą prasidėjusi vieša bilietų prekybą į ketvirtadienio rungtynes baigėsi vos po kelių minučių.
Komandos prezidentas Andrius Tapinas pirmadienio popietę feisbuke patvirtino, kad 12 val. 5 min. jau buvo parduoti visi bilietai į akistatą prieš Kroatijos klubą.
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„Niekam tas lietuviškas futbolas neįdomus“, – ironizavo A. Tapinas.
Primename, kad Vilniaus „Žalgiris“ futbolo stebuklą sukūrė praėjusią savaitę, kai po pirmojo mačo atsilikdami 0:3 prieš Tbilisio „Dinamo“ prisikėlė iš pelenų ir atsakomąjį mačą laimėjo 7:2.
„Žalgirio“ ir „Hajduk“ akistata Vilniuje vyks ketvirtadienį, 20 val. Po savaitės atsakomoji dvikova bus žaidžiama Kroatijoje.