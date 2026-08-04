FIFA neigia žiniasklaidos pranešimus, kad G. Infantino prašo D. Trumpo pagalbos

„FIFA prezidentas pastarosiomis dienomis neskambino nei JAV prezidentui, nei jo administracijos nariams. Tai gryna fikcija“, – antradienį platformoje „X“ pareiškė FIFA, reaguodama į laikraščio „The Times“ įrašą.
Pirmadienį laikraštis „New York Post“, remdamasis šį klausimą gerai išmanančiais šaltiniais, pranešė, kad G. Infantino siekė D. Trumpo ir jo administracijos paramos, vis labiau stiprėjant kritikai dėl jo dabar jau atmesto plano parduoti dalį Pasaulio futbolo čempionato komercinių teisių.
Straipsnyje teigiama, kad G. Infantino nuo penktadienio, kai pasiūlymas žlugo, ne kartą bandė susisiekti su D. Trumpu telefonu, tačiau jam nepavyko, ir kad FIFA vadovas jautėsi „izoliuotas“ dėl neigiamų žiniasklaidos pranešimų lavinos.
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D. Trumpas ir G. Infantino užmezgė artimus santykius, ypač išryškėjusius 2025 m. gruodį, kai G. Infantino įteikė D. Trumpui pirmąjį FIFA taikos apdovanojimą.
G. Infantino inicijuotą Pasaulio čempionato teisių pardavimo planą turėjo įgyvendinti „Thrive Capital“ – įmonė, kurią įkūrė D. Trumpo žento Jaredo Kushnerio brolis Joshua Kushneris.
Žlugus šiam planui, G. Infantino siekis būti perrinktu FIFA prezidentu kitai kadencijai nuo 2027 iki 2031 m. dabar vertinamas vis kritiškiau, o tokios organizacijos kaip Europos futbolo organizacija UEFA, Anglijos futbolo asociacija ir Vokietijos futbolo federacija kalba apie pasitikėjimo FIFA vadovu praradimą.
Gianni InfantinoFIFADonaldas Trumpas (Donald Trump)
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