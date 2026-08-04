Keičiasi Toplygos taisyklės: į čempionatą galės patekti daugiau komandų

2026 metais iš Toplygos čempionato ir II lygos A diviziono pašalinus FK „Riteriai“ pagrindinę bei dublerinę komandas, susidarė varžybų nuostatuose nenumatyta situacija dėl komandų perėjimo tarp lygų.
Pagal priimtą sprendimą:
– į 2027 metų Toplygą tiesiogiai pateks 2026 metų sezono I lygos nugalėtoja; pereinamosiose rungtynėse dėl vietos Toplygoje susitiks 2026 metų Toplygos 9-ąją vietą ir I lygos 2-ąją vietą užėmusios komandos;
– į 2027 metų I lygą iš II lygos A diviziono tiesiogiai pakils ne dvi, o trys komandos; pereinamosiose rungtynėse dėl vietos I lygoje susitiks 2026 metų I lygos 14-ąją vietą ir II lygos A diviziono 4-ąją vietą užėmusios komandos;
– į 2027 metų II lygos A divizioną iš B diviziono pakils ne dvi, o keturios komandos.
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Tokiu būdu 2027 metais Toplygos rungtyniaus 10 komandų, I lygoje ir II lygos A divizione – po 16 komandų. II lygos B divizionas, kaip įprastai, bus formuojamas atsižvelgiant į dalyvauti varžybose užsiregistravusių komandų skaičių.
„Pašalinus „Riterių“ klubo pagrindinę ir dublerinę komandas, susidarė nuostatuose neapibrėžta situacija, kuri reikalavo peržiūros ir aiškumo dėl komandų judėjimo tarp lygų.
Siekiame visas komandas kuo anksčiau supažindinti su pokyčiais, kad visiems, kurie įnirtingai kovoja dėl aukščiausių pozicijų būtų aišku, kas jų lauks kitame, 2027 metų sezone“, – teigė LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
Pavyzdinė lentelė pagal 2026-08-04 turnyrinės lentelės rezultatus: