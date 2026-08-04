Mantas Kuklys palieka FA „Šiauliai“ vyr. trenerio pareigas

Šiauliuose profesionalaus futbolininko karjerą dar visai neseniai užbaigęs Mantas prie geltonai juodų vairo stojo dar balandžio mėnesį, kuomet vyriausiojo trenerio rolę perėmė iš Šiaulius taip pat palikusio latvio Jurgio Pučinskio.
Šiauliečiai vadovaujant M. Kukliui iš viso sužaidė 18 oficialių rungtynių. TOPLYGOJE geltonai juodi iškovojo 2 pergales, triskart sužaidė lygiosiomis ir patyrė 10 pralaimėjimų, o LFF taurėje žygiavo nesuklupę ir iškovojo bilietą į rugsėjo mėnesio pradžioje Šiauliuose įvyksiantį pusfinalį su „Kauno Žalgiriu“.
Kaip ir profesionalaus futbolininko, taip ir trenerio kelią savo gimtajame mieste pradėjęs šiaulietis prieš tai taip pat vadovavo FA „Šiauliai“ B komandai ir buvo pagrindinės komandos asistentu, o vėliau taip pat buvo tapęs ir Lietuvos vaikinų iki 21 metų rinktinės trenerio asistentu.
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Klubas dėkoja M. Kukliui už profesionalumą, darbą ir atiduotą indėlį į FA „Šiauliai“ rezultatus bei linki visokeriopos sėkmės ateityje.
„Noriu nuoširdžiai padėkoti komandos vadovams už pasitikėjimą ir suteiktą galimybę treniruoti pagrindinę Šiaulių miesto komandą. Taip pat noriu padėkoti visiems šios geltonai juodos komandos sirgaliams, kurie ir palaikė, ir kritikavo, o tos kritikos tikrai buvau nusipelnęs. Gailiuosi tik vieno dalyko, kad nuvyliau savo gimtojo miesto žmones ir nesugebėjau pasiekti teigiamų rezultatų per šį laikotarpį. Dėkoju visiems buvusiems kartu ir iki pasimatymo stadione“, – atsisveikino M. Kuklys.
Komandos vairas laikinai patikėtas Mantui nuo liepos mėnesio asistavusiam treneriui Dovydui Lastauskui.