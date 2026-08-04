Po gandų apie persikėlimą į legendinį klubą – G. Gineičio agento žinutė

Buvo skelbta, kad „Celtic“ reiškė susidomėjimą lietuviu jau nuo liepos pradžios, tačiau derybos tarp dviejų klubų vis nepasiekdavo finišo tiesiosios, o „Torino“ klubas G. Gineičio paleisti lengvai nenori bei už perėjimą prašo 14-15 milijonų eurų sumos.
Kai kurie portalai skelbė, kad pirminis „Celtic“ pasiūlymas siekė 7,5 milijono eurų, tačiau jis buvo atmestas. Pasak lietuvio agento Dimitrijaus Vinokurovo, tai nėra tiesa.
„Ši informacija prasidėjo teiginiu, kad prieš tai jau yra buvęs pasiūlymas ir kad jis buvo nepakankamas. Tai nėra tiesa“, – škotų portalui „CeltsAreHere“ pareiškė D. Vinokurovas.
Susiję straipsniai
Glazgo ekipoje G. Gineitis yra projektuojamas kaip pamaina kitam saugui Arne Engelsui, kuris yra arti susitarimo su Londono „West Ham United“.
„Taip, „Celtic“ žmonės buvo su manim susisiekę, tačiau dar nėra jokio pasiūlymo. Vertinu jų pastangas ir esu pasirengęs bendradarbiauti, tačiau Gvidui turiu ieškoti ir kitų galimybių“, – teigė jis.
„Gvidas taip pat vertina tokio didelio klubo susidomėjimą ir yra pasirengęs pamatyti pasiūlymą“, – pridėjo žaidėjo agentas.
Galima suprasti, teigia „CeltsAreHere“, kad G. Gineitis būtų pasiryžęs persikėlimui į Škotiją, tačiau oficialaus pasiūlymo dar nėra sulaukta.