A. Tapinas atskleidė, kiek „Žalgiris“ uždirbo po pergalių UEFA rungtynėse

„Petrovac“ ir „Dinamo“ įveikusi sostinės ekipa į savo sąskaitą iš UEFA susižers 1,075 mln. eurų premiją. Jeigu įveiktų ir „Hajduk“ barjerą, „Žalgiris“ uždirbtų dar papildomus 375 tūkst. eurų.
Nors buvo uždirbta net 750 tūkst. eurų daugiau, nei pradžioje buvo biudžete planuota, tikroji finansinė nauda klubui – apie 450 tūkst. eurų, tačiau atėmus visas privalomąsias išlaidas lieka dar mažiau – apie 300 tūkst. eurų, savo „Substack“ įraše pažymi A. Tapinas.
Kelionė UEFA turnyruose atneša ne tik išlaidų. A. Tapino skaičiavimu, Vilniaus „Žalgirio“ klubas iš rungtynių bilietų, TV transliacijų teisių ir parduotų skrydžių bilietų uždirbo apie 170 tūkst. eurų.
Susiję straipsniai
A. Tapinas svarsto, kad kitais metais yra ganėtinai realu klubo biudžetą pakelti apie 20 procentų ir pasiekti 5 milijonų eurų ribą. Žinomas visuomenininkas teigia, kad panašiu tempu auginant biudžetą jis iki 2031-ųjų turėtų pakilti iki dviženklės ribos – 10-ies milijonų eurų.
Trečiadienį Vilniaus „Žalgiris“ į prekybą buvo paleidęs kelias dešimtis bilietų, kurie liko laisvi po to, kai dalis priešininkų sirgaliams užpildytų vietų buvo neužtimtos. Šie bilietai buvo išparduoti per dvi minutes, rašo A. Tapinas.