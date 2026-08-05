G. Gineičio persikėlimo į „Celtic“ istorijoje – nauja detalė

22-ejų mažeikiškio paslaugomis „Celtic“ domisi jau nuo liepos pradžios. Praėjusį savaitgalį Italijos spaudoje pasirodė informacija, kad Glazgo klubas yra pasirengęs pateikti dar vieną pasiūlymo lietuvio atstovaujamam „Torino“ klubui.
Žaidėjo agentas tai paneigė, teigdamas, jog jokio pasiūlymo dar net nėra buvę. „Taip, „Celtic“ žmonės buvo su manim susisiekę, tačiau dar nėra jokio pasiūlymo. Vertinu jų pastangas ir esu pasirengęs bendradarbiauti, tačiau Gvidui turiu ieškoti ir kitų galimybių“, – škotų portalui „CeltsAreHere“ teigė jis.
Tuo tarpu „FootballInsider“ žurnalistas Pete'as O'Rourke teigia, kad „Celtic“ ir toliau ieško būdų įsigyti G. Gineitį. Jo šaltinių teigimu, G. Gineitis yra linkęs persikelti į Škotiją, o vienu esminių faktorių taps artėjanti dvikova UEFA Čempionų lygos atrankoje.
Pirmadienį paaiškėjo, kad „Celtic“ dėl vietos UEFA Čempionų lygos grupės etape susikaus su Linco LASK klubu iš Austrijos. Pirmosios rungtynės numatytos rugpjūčio 19-ąją, atsakomosios – rugpjūčio 25-ąją.
Jeigu „Celtic“ pateks į Čempionų lyga, G. Gineičio persikėlimas į šį Škotijos klubą realybe tapti turėtų žymiai daugiau šansų.
Kaip ir skelbta anksčiau, „Torino“ už lietuvį prašo apie 14–15 milijonų eurų išpirkos. Jeigu „Celtic“ pasiūlytų panašią sumą, teigiama, kad „Torino“ tokio pasiūlymo tikrai neatsisakytų.
Tuo pat metu tai būtų pats brangiausias žaidėjo persikėlimas į „Celtic“ šio klubo istorijoje.
Glazgo ekipoje G. Gineitis yra projektuojamas kaip pamaina kitam saugui Arne Engelsui, kuris yra arti susitarimo su Londono „West Ham United“.
„Gvidas taip pat vertina tokio didelio klubo susidomėjimą ir yra pasirengęs pamatyti pasiūlymą“, – kalbėjo žaidėjo agentas.
Gvidas GineitisGlazgo CelticUEFA čempionų lyga
Rodyti daugiau žymių