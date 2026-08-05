Kaip sustabdyti R. Pukštą? M. Capans įspėja apie lietuviškų šaknų „Hajduk“ lyderį

2020 metais, dar būdamas paauglys M. Capanas persikėlė į Splito „Hajduk“ ekipą, kurioje buvo laikomas vienas didžiausių Kroatijos talentu. 2023 m. būdamas U18 „Hajduk“ komandos kapitonas M. Capanas vedė klubą į UEFA jaunimo Čempionų lygos finalą, kelyje įveikdamas Dortmundo „Borussia“ ir „AC Milan“.
Visgi 22 metų žaidėjui nepavyko įsitvirtinti pagrindinėje Splito komandos sudėtyje ir futbolininkas nusprendė padaryti svarbų pokytį savo karjeroje ir prisijungti prie Vilniaus „Žalgirio“ klubo.
O jau pirmajame sezone „Žalgirio“ kroatas sulaukė galimybės įrodyti savo buvusiai komandai įrodyti, ko jis yra vertas.
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„Nesitikėjau to, bet toks yra gyvenimas, – su šypsena prieš laukiančias rungtynes kalbėjo M. Capanas. – Esu laimingas, kad žaisime prieš mano buvusią komandą. Manau bus geros rungtynės. Prieš pusę metų net nesvajojau, kad tokios rungtynės įvyks.“
Sezono pradžia M. Capanui nebuvo pati lengviausia. Kroatas nedemonstravo pačio geriausio žaidimo, kokio iš jo tikėjosi dauguma aistruolių, o ir „Žalgiris“ rinkosi pralaimėjimus sau neįprastais tempais.
Pastaruoju metu vilniečiai išgyvena neblogą atkarpą, o M. Capanas džiaugiasi ir savo gerėjančiu žaidimu.
„Su kiekviena diena jaučiuosi vis geriau, bet svarbiausia, kad gėrėja komandos žaidimas. Po paskutinių rungtynių turime daug pasitikėjimo ir sieksime pergalės. Kai atvykau, nebuvo pats geriausias laikas, bet visiems reikia laiko pritapti“, – teigė kroatas.
„Žalgiris“ į trečiąjį Konferencijų lygos etapą pateko įspūdingu stiliumi. Andriaus Skerlos auklėtiniai iš pradžių 0:3 nepasipriešino Tbilisio „Dinamo“ ekipai, tačiau namuose sukūrė „Liepkalnio stebuklą“, pasiekdami pergalę 7:2.
„Sunku kalbėti apie tai. Tokios rungtynės yra ypatingos. Prieš rungtynes nesitiki, kad kažkas panašaus įvyks. Bet dėl to visi ir mylime futbolą, nes čia viskas įmanoma. Iki paskutinio teisėjo švilpuko gali kovoti dėl visko.
Manu, kad atsigavome emociškai. Mes esame profesionalai ir jau prabėgus porai dienų plušome treniruotėse. Futbole negali gyventi praeitimi. Kiekvieną dieną turi dirbt vis stipriau ir manau tai darėme. Esame pasiruošę“, – apie praėjusią dvikovą kalbėjo M. Capanas.
„Hajduk“ ekipai vadovauja ispanas Gonzalo Garcia ir pasak „Žalgirio“ saugo, Splito ekipos žaidimas gali šiek tiek priminti ispanišką futbolą.
„Pagal tradicijas – tai didžiausias Kroatijos klubas su daugybė sirgalių ir istorinių pasiekimų, – kalbėjo M. Capanas. – Tai gera, jauna komanda. Turi gerą trenerį, buvau pas jį praėjusį sezoną. Jis nori visuomet žaisti futbolą. Yra tikras ispanas, kuris visuomet nori žaisti. Kadangi jiems sezono pradžia nesusiklostė labai gerai, rytoj jie viską atiduos dėl pergalės. Juos slegia didelis spaudimas.“
Tuo tarpu dalies Lietuvos aistruolių akys kryps ir į brangiausią „Hajduk“ žaidėją pagal „Transfermarkt“ – Roką Pukštą.
6 milijonais eurų vertinamas 21-erių futbolininkas gimė Oklahomos valstijoje. Jo tėtis Mindaugas Pukštas – buvęs maratonininkas, olimpietis, atstovavęs Lietuvai 2004 m. Atėnų olimpinėse žaidynėse. Mama Živilė – daugkartinė Lietuvos trišuolio čempionė.
Nors futbolininkas ir yra lietuviškų šaknų, tačiau saugas pasirinko galimybę atstovauti JAV nacionalinei komandai.
M. Capanas kalbėdamas apie Roką Pukštą negailėjo gerų žodžių ir teigė tikintis, jog jis gali sužibti ir didžiausiuose Europos čempionatuose.
„Rokas Pukštas pirmiausiai yra labai geras vyrukas, vienas geriausių mano draugų. Su juo žaidėme kartu 5 metus. Jis labai geras žaidėjas su puikia darbo etika. Jis tobulėja kiekvieną dieną.
Jo geriausia savybė – šuolis ir smūgiai galva. Jis labai pavojingas baudos aikštelėje ir be abejo, tai bus vienas didžiausių „Hajduk“ ginklų.
Manau, kad jis gali pasiekti daug, jis dar tikrai jaunas. O kas, pagal mane, yra svarbiausia, jis turi puikią darbo etiką. Jis nori tobulėti kasdien. Futbole kartais viskas turi sukristi teisingai reikiamu metu. Praeityje jau kelis kartus neįvyko dideli perėjimai, bet manau, jog jis gali pasiekti daug europiniame futbole“, – negailėdamas gražių žodžių savo bičiuliui kalbėjo „Žalgirio“ saugas.