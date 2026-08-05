Po sutriuškinimo Kroatijoje „Kauno Žalgirio“ treneris dar kartą kirto lygai ir federacijai

„Žinau, kad šitame lygyje, šitame etape viskas būtų taip pat, jei būtum žaidęs su Poznane ar „Crvena Zvezda“, ar dar kokia kita komanda. Nėra, kad mes nenorėjom, bet „Dinamo“ buvo geresnė komanda visur. Sakyčiau, kad visur. Ko šiek tiek pasigedau iš savo žaidėjų, tai kad jie nežaidė normalaus futbolo. Galim pralaimėti 7:0, 8:0, bet buvom per daug išsigandę, darėm paprastas klaidas gaunant ir perduodant kamuolį.
Darkart pasakysiu – tokiame lygyje ir prieš tokį oponentą kaip Zagrebo „Dinamo“ jie tave už tokias klaidas nužudys. Galiausiai turiu pasakyti, kad mūsų vartininkas Tomas [Švedkauskas] išgelbėjo mus nuo dar dviejų ar trijų įvarčių. Laimėjo geresnė komanda, dabar turim koncentruotis ties mūsų čempionatu šeštadienį“, – kalbėjo kroatas.
„Dinamo“ kamuolį kontroliavo 70 procentų laiko, atliko net 22 smūgius, kai kauniečiai – vos tris. Pagal smūgius į vartų plotą santykis yra dar labiau vienpusis – 9 prieš 0.
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„Drauge mano, čia kokybė. Kokybė, – lietuvių žurnalistui spaudos konferencijoje po rungtynių pasakojo Ž. Sopičius. – Prieš mačą sakiau, kad žaisim taip, kaip mums duos žaisti „Dinamo“. Normalu. Anksčiau pasiėmėm savo įvarčius ir atvykom žaisti futbolo. Šiek tiek pasigedau perdavimų. Nežaidėm gerai, nes „Dinamo“ yra geresnė komanda, bet daryti tokias klaidas kaip dešimtmečiai yra neįtikėtina.
Bet čia yra augimas futbole. Žinau, kaip viskas yra Lietuvoj. Praėjom du etapus, atvykom į Zagrebą, dabar bandom kažką padaryti. Bandom, bet laimėjo geresnė komanda. Sveikinimai jiems. Bet tokia konferencija būtų Poznanėj ar Belgrade. Nežinau, ar supratot, bet taip jau yra.“
Po kurio laiko 52-ejų specialistas dar kartą pliekė savo žaidėjus.
„Ką galiu pasakyt... Sakiau, kad Zagrebo „Dinamo“ buvo geresnė komanda ir Tomas mus išgelbėjo nuo dviejų ar trijų įvarčių. Turėjom gal vieną progą. Daug kentėjom. Pasigedau ne rezultato, o drąsos. Galim vis tiek pralaimėti, suprantat? Bet reikia rodyti daugiau. Turbūt vis tiek darytume klaidas ir gal viskas būtų lygiai taip pat, bet pirmosios 15-20 mimučių buvo tarsi iš kažin kur būtume atvykę. Čia yra kokybės skirtumas. Prieš mus žaidė viena geriausių šios kvalifikacijos komandų“, – pasakojo jis.
Paklaustas, ką ketina sakyti komandai prieš atsakomąsias rungtynes, Ž. Sopičius adresavo klausimą uždavusį žurnalistą, tačiau netruko įgelti ir Toplygai.
„Drauge mano, futbole esu labai seniai. Matau, kad esi labai jaunas. Ką, galvoji, aš turiu daryti? Čia yra mano miestas. Yra mūsų komandos jėga ir yra Zagrebo „Dinamo“ jėga. Ką, galvoji, turėjau sakyti spaudos konferencijoje prieš rungtynes? Ką darysiu? Pamatysi, kaip jie atvyks į Kauną. Galvoji, dabar pasakysiu, kad mes juos 6:0 nugalėsim ar ką panašaus? Noriu tik, kad suprastum.
Nuo dabar iki rugsėjo 20-osios turim rungtynes kas tris dienas, – pasakojo kroatas. – Atvirai, nepatenkintas esu ne todėl, kad čia yra mano miestas, bet aš suprantu, kur mes esam, kur mes norim būti, kur yra Zagrebo „Dinamo“. Čia nekalbu apie pinigus, kalbu apie kokybę. Kartais nėra lengva, bet reikia sakyti taip, kaip yra.“
Verta pažymėti, kad trenerio teiginys apie kas tris dienas žaisimas rungtynes nėra teisingas. Kauniečiai po atsakomosios dvikovos Dariaus ir Girėno stadione turės 4 dienų pertrauką, po kurių seks rungtynės su „TransINVEST“. Tuomet „Kauno Žalgiris“ turės net dviejų savaičių pertrauką, kai neturės nė vienerių rungtynių.
Po šios pertraukos ir seks etapas, kai bus žaidžiama itin dažnai – nuo rugpjūčio 30-osios iki rugsėjo 18-osios Toplygoje „Kauno Žalgiriui“ yra numatytos 6 rungtynės, o tarp jų rugsėjo antrąją dar laukia ir LFF taurės dvikova su „Šiauliais“.
„Nelengva, kai žinai visas dainas ir širdyje jas dainuoji, bet buvau priešingoje pusėje ir atidaviau viską, kad rezultatas būtų geras, – apie žaidimą prieš savo vaikystės komandą teigė kroatas. – Taip pat reikia suprasti, kad taip nėra taip paprasta. Sakiau ir savo vyrams – viskas tvarkoj, galit daryti klaidų, žaiskit, kaip žaidžiat namie. Kai žaidi su tokia komanda kaip Zagrebo „Dinamo“, padarysi klaidų, tvarkoj, gal jie įmuš vienu daugiau ar vienu mažiau. Kartais mus pasitinka realybė.“
„Kauno Žalgiris“ per pastarąsias keletą dienų pasirašė sutartis su dviem naujais žaidėjais: kroatu Gabrieliu Debeljuhu ir australu Anthony Kaliku. Abu futbolininkai po keitimų pasirodė aikštelėje Zagrebe, nors pilnaverčių treniruočių su komanda pernelyg daug dar neturėjo.
Paklaustas, kodėl jie abu jau rungtyniavo, Ž. Sopičius išsiplėtė apie dabartinę situaciją, su kuria jis susiduria. Po praėjusių UEFA Čempionų lygos rungtynių „Kauno Žalgirio“ strategas kirto Toplygai ir Lietuvos futbolo federacijai (LFF) dėl per anksti, jo nuomone, užsidariusio žaidėjų perėjimo lango, dėl kurio dabar kauniečiai nebegali stiprintis UEFA Konferencijų lygos kovoms.
Tuomet LFF sureagavo į trenerio pareiškimus ir išplatino pranešimą, kuriame teigė, kad su tokiomis taisyklėmis sutiko visi klubai.
„Drauge mano, visų pirma, Kalikas žaidė, nes aš esu treneris. Antra, turim 14 rungtynių kas tris dienas. Paklausiu dabar tavęs – kada man reikia paruošti Kaliką ir Debeljuhą? Pasakyk, kada man juos paruošti, jei neduosiu žaisti. Jie turi žaisti ar tai namie, ar tai prieš Zagrebo „Dinamo“, ar prieš kokią blogesnę komandą. Mano klube tokias komandas Stambulo „Bešiktaš“ vadino. Juokauju.
Turim minučių duoti visiems žaidėjams. Žinot, kad Lietuvoj turiu galvoti apie taisyklę, kad bent trys [lietuviai] žaidėjai turi žaisti 90 minučių. Tai nėra lengva, nes mūsų komandoje ne visi yra vienodos formos. Nesu tas, kuris galėtų tai paaiškinti. Paimame žaidėją vos ne iš gatvės, kuris nesitreniruoja su komanda, ir turim jį paruošti, kad mums padėtų, ir turim rungtynes kas tris dienas. Kitais metais, tikiuosi, viskas bus geriau, nes kai kas bus atidarytas ilgiau“, – su ironiška šypsenėle pasakė Ž. Sopičius.
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